Πλήγμα για την Εθνική Γερμανίας: Εκτός Eurobasket 2025 ο Φόγκτμαν λόγω τραυματισμού
Πλήγμα για την Εθνική Γερμανίας: Εκτός Eurobasket 2025 ο Φόγκτμαν λόγω τραυματισμού
Θα υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο
Λίγο μετά τη νέα ισοπεδωτική εμφάνιση, αυτή τη φορά απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία (τη νίκησε με 120-57), η Εθνική Γερμανίας έλαβε δυσάρεστα νέα.
Όπως ανακοινώθηκε, ο σέντερ Γιοχάνες Φόγκτμαν τίθεται εκτός Eurobasket 2025, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν τραυματισμό που απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Νωρίτερα, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Γερμανίας είχε γνωστοποιήσει πως ο έμπειρος παίκτης μεταφέρθηκε στο Μόναχο για περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία στο τραυματισμένο του γόνατο.
Ο Φόγκτμαν, ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ, αγωνίστηκε σε μόλις δύο αγώνες της φάσης των ομίλων, με μέσο όρο 1,5 πόντο, 3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά παιχνίδι.
Η απουσία του αναμένεται να αυξήσει τον χρόνο συμμετοχής παικτών όπως ο Ντάνιελ Τάις και ο Ίσαακ Μπόνγκα.
Η Γερμανία παραμένει αήττητη στον 2ο όμιλο με ρεκόρ 4-0 (έχει ήδη προκριθεί στους «16») και απομένει μόνο ένας αγώνας στην Α΄ φάση, αυτός απέναντι στην «οικοδέσποινα» του 2ου ομίλου Φινλανδία (3/9, 20:30).
Θυμίζουμε πως και η εθνική Σερβίας συνεχίζει στο τουρνουά χωρίς έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της, καθώς τραυματίστηκε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και μετέβη στις ΗΠΑ, προκειμένου να ενσωματωθεί στους Λος Άντζελες Κλίπερς, ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του υπό την επίβλεψη των γιατρών της ομάδας.
Ειδήσεις σήμερα:
Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης - Δείτε φωτογραφία
«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του
Όπως ανακοινώθηκε, ο σέντερ Γιοχάνες Φόγκτμαν τίθεται εκτός Eurobasket 2025, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν τραυματισμό που απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Νωρίτερα, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Γερμανίας είχε γνωστοποιήσει πως ο έμπειρος παίκτης μεταφέρθηκε στο Μόναχο για περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία στο τραυματισμένο του γόνατο.
Ο Φόγκτμαν, ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ, αγωνίστηκε σε μόλις δύο αγώνες της φάσης των ομίλων, με μέσο όρο 1,5 πόντο, 3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά παιχνίδι.
Η απουσία του αναμένεται να αυξήσει τον χρόνο συμμετοχής παικτών όπως ο Ντάνιελ Τάις και ο Ίσαακ Μπόνγκα.
Η Γερμανία παραμένει αήττητη στον 2ο όμιλο με ρεκόρ 4-0 (έχει ήδη προκριθεί στους «16») και απομένει μόνο ένας αγώνας στην Α΄ φάση, αυτός απέναντι στην «οικοδέσποινα» του 2ου ομίλου Φινλανδία (3/9, 20:30).
Θυμίζουμε πως και η εθνική Σερβίας συνεχίζει στο τουρνουά χωρίς έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της, καθώς τραυματίστηκε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και μετέβη στις ΗΠΑ, προκειμένου να ενσωματωθεί στους Λος Άντζελες Κλίπερς, ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του υπό την επίβλεψη των γιατρών της ομάδας.
Ειδήσεις σήμερα:
Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης - Δείτε φωτογραφία
«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα