EuroBasket 2025: Εξι αγώνες στο πρόγραμμα της Δευτέρας - Ξεχωρίζει το ματς της Σερβίας
Το EuroBasket 2025 συνεχίζεται με πλούσια δράση σήμερα

Η δράση του EuroBasket 2025 συνεχίζεται τη Δευτέρα (01/09) με έξι αναμετρήσεις στο πρόγραμμα. Η αρχή θα γίνει στις 13:30 με το παιχνίδι Σουηδία – Μαυροβούνιο, ενώ ακολουθεί στις 14:45 η αναμέτρηση Εσθονία – Τουρκία.

Στις 16:30 η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία, με την Πορτογαλία να κοντράρεται με τη Λετονία στις 18:00. Το βραδινό πρόγραμμα ξεκινά στις 20:30 με το ματς Φινλανδία – Λιθουανία, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί στις 21:15 με το Σερβία – Τσεχία.

Αναλυτικά οι αγώνες της Δευτέρας (01/09)

13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο

14:45 Εσθονία – Τουρκία

16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία

18:00 Πορτογαλία – Λετονία

20:30 Φινλανδία – Λιθουανία

21:15 Σερβία – Τσεχία

Best of Network