Λούκα Ντόντσιτς: Έγινε ο 5ος παίκτης που πέτυχε triple double σε Eurobasket - Βίντεο
Από τον Βράνκοβιτς στον Ντόντσιτς
Φοβερά πράγματα από τον Λούκα Ντόντσιτς σε άλλο ένα ματς του Eurobasket 2025. Ο σταρ των Σλοβένων ήταν εκπληκτικός στην αναμέτρηση κόντρα στο Βέλγιο (86-69) και τελείωσε με triple double.
Έτσι έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket που πετυχαίνει τέτοιο πράγμα.
O Luka Magic είχε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ. To 2017 είχε πάρει το χρυσό, ωστόσο δεν έχει πλέον μαζί του τον φοβερό Γκόραν Ντράγκιτς.
Οι τέσσερις παίκτες με triple double που προηγήθηκαν του Λούκα
Στόικο Βράνκοβιτς (12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 μπλόκ στο Κροατία-Ελλάδα το 1993)
Τόνι Κούκοτς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ στο Κροατία-Φινλανδία το 1995)
Ράρες Μαντάτσε (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Ρουμανία-Μαυροβούνιο το 2017)
Ματέουζ Πονίτκα (26 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Πολωνία-Σλοβενία το 2022).
