Eurobasket 2025: Μαγική Τουρκία του Αταμάν, διέλυσε 95-54 την Πορτογαλία και κλείδωσε την πρόκριση στους «16» - Βίντεο

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... και να ήθελε να χάσει η Τουρκία, πολύ απλά δεν μπορούσε! Η Πορτογαλία μετατράπηκε σ' ένα καλό σάκο του μποξ για την ομάδα του Άταμαν, η οποία έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ. Τεράστια η διαφορά των δύο ομάδων.ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Αλπερέν Σένγκουν χρειάστηκε κάτι περισσότερο από 21 λεπτά συμμετοχής για να κυριαρχήσει και να κόψει οποιαδήποτε ελπίδα στην Πορτογαλία. Είχε 20 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας 14 πόντους με 7/7 δίποντα και 3 ριμπάουντ σε 14 λεπτά συμμετοχής.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του Κετά οι οποίοι παρουσιάστηκαν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Νέμιας Κετά επιβεβαίωσε για ένα ακόμη ματς ότι αποτελεί όαση στην εθνική Πορτογαλίας. Αν και κινήθηκε στα ρηχά μέτρησε 15 πόντους (4/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/9 βολές) και 7 ριμπάουντ.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πλατύ χαμόγελο του Αλπερέν Σένγκουν στον πάγκο, ο οποίος έκανε και χορευτικές κινήσεις απολαμβάνοντας, τόσο την παρουσία του στο Eurobasket όσο και την κυριαρχία της ομάδας του.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η γενική εικόνα των Πορτογάλων. Σε καμία περίπτωση δεν θύμισε ομάδα για Eurobasket. Μέχρι και δύο τεχνικές ποινές με την διαφορά στους 39 πόντους (83-44) δέχθηκε ο προπονητής Μάριο Γκόμεζ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.Τα δεκάλεπτα: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54.