Eurobasket 2025: Η ερώτηση που... ενόχλησε τον Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Κύπρο
Η ερώτηση έγινε από Γεωργιανό δημοσιογράφο και αφορούσε τον συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη στην Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Εθνικής.
Συγκεκριμένα, ένα Γεωργιανός δημοσιογράφος απηύθυνε στον Βασίλη Σπανούλη την ερώτηση γιατί ο συνεργάτης του στη Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, δεν βρίσκεται στο EuroBasket 2025 με την Εθνική Γεωργίας.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός απάντησε με εμφανή ενόχληση, ξεκαθαρίζοντας πως «και ο άλλος βοηθός μου, ο Ηλίας Κατζούρης, δεν είναι στο Μονακό, κάποιος πρέπει να δουλεύει με την ομάδα, δεν γίνεται να λείπουν όλοι».
Κλείνοντας, ο Σπανούλης επισήμανε πως περίμενε να δεχθεί μια καθαρά μπασκετική ερώτηση, ενώ ο δημοσιογράφος αργότερα απολογήθηκε προς τα μέλη της ελληνικής αποστολής για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
