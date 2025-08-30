Eurobasket 2025: Απελπιστικά μόνος του ο Ντόντσιτς, η Γαλλία 103-95 τη Σλοβενία - Βίντεο

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν από κοινή αφετηρία, στο 70-70 (31'), αλλά τα λεπτά που ξεκουράστηκε ο Ντόντσιτς, αποδείχθηκαν πολύ κρίσιμα. Οι Γάλλοι έκλεψαν μπάλες και προσπέρασαν με 4 (76-72, 32') μέχρι να επιστρέψει ο ηγέτης της ομάδας του Σέκουλιτς.Τα μεγάλα σουτ μπήκαν ξανά, το μπρα ντε φερ του Ντόντσιτς με τους Γάλλους συνεχίστηκε, αλλά το 6-0 σερί με Οκόμπο και Γιαμπουσέλε έδωσε σημαντικό προβάδισμα (89-83, 37') στους μπλε.Οι Σλοβένοι έψαχναν απεγνωσμένα τα μεγάλα σουτ που τους κράτησαν σε όλο το ματς. Βρήκαν ένα τέτοιο για να μειώσουν σε 91-86, μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο.Αλλά ο Φρανσίσκο έδινε ασφάλεια με την μπάλα στα χέρια, ο Οκόμπο πέτυχε μεγάλα σουτ και η Σλοβενία δεν είχε άλλη βενζίνη στο ντεπόζιτο. Ενώ υπήρξε αχρείαστη ένταση στο φινάλε, μετά το καλάθι του Φρανσίσκο, όταν η άμυνα των Σλοβένων είχε σταματήσει.Τα δεκάλεπτα: 28-30, 47-54, 68-70, 103-95ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Βρήκε δίδυμα στην περίμετρο με Φρανσίσκο, Κουλιμπαλί, Οκόμπο και απάντησε στον Ντόντσιτς, ενώ οι Σλοβένοι κάποια στιγμή βρήκαν... σίδερο στο τρίποντο.ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σιλβέν Φρανσίσκο με 32 πόντους (7/7 2π., 2/8 3π.), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα.ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Οκόμπο, Κουλιμπαλι και Σαρ προσέθεσαν 14, 13 και 12 αντίστοιχα για τη Γαλλία.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Γκρεγκόρ Χρόβατ που μέτρησε 4 πόντους σε 22'24'' με 1/4 εντός παιδιάς.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάντα ωραίος στο μάτι ο Λούκα Ντόντσιτς, σκόραρε 39 πόντους σε 34'55'', με 4/10 2π., 4/10 3π., 19/20 1π., 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 5 λάθη και 2 κλεψίματα.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πολύ μεγάλη μάχη και όσα έκαναν στο παρκέ ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Λούκα Ντόντσιτς.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί με το goal average, αλλά από τη στιγμή που ο Φρανσίσκο έδωσε το χέρι του στον Ντόντσιτς και οι Σλοβένοι άφησαν την άμυνα, δεν είχε λόγο να πάει να σκοράρει.