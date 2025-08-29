Eurobasket 2025: Οι έξτρα οδηγίες του Σπανούλη στον Παπανικολάου στην προπόνηση πριν το παιχνίδι με την Κύπρο - Βίντεο
Eurobasket 2025: Οι έξτρα οδηγίες του Σπανούλη στον Παπανικολάου στην προπόνηση πριν το παιχνίδι με την Κύπρο - Βίντεο
Ο προπονητής και ο αρχηγός της Εθνικής μπάσκετ υπήρξαν για χρόνια συμπαίκτες στον Ολυμπιακό αλλά και στην γαλανόλευκη
Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της στο παιχνίδι της πρεμιέρας του Eurobasket με την Ιταλία στη Λεμεσό και στρέφει το ενδιαφέρον της στον αγώνα με την Κύπρο.
Το Σάββατο (18:15) η Ελλάδα και η Κύπρος θα παίξουν πρώτη φορά αντίπαλες σε Eurobasket με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί για το 2χ2.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του και εκτός από την ομαδική προπόνηση έχει και τετ α τετ με τους παίκτες για έξτρα οδηγίες.
Το έκανε πριν από λίγες ημέρες με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κώστα Σλούκα και μετά την προπόνηση της Παρασκευής πήγε δίπλα στον Κώστα Παπανικολάου για να του δώσει έξτρα οδηγίες για το τι θέλει από εκείνον στα ματς.
Ο προπονητής και ο αρχηγός της Εθνικής ήταν για χρόνια συμπαίκτες στον Ολυμπιακό και φυσικά στην γαλανόλευκη.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε
Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
Το Σάββατο (18:15) η Ελλάδα και η Κύπρος θα παίξουν πρώτη φορά αντίπαλες σε Eurobasket με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί για το 2χ2.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του και εκτός από την ομαδική προπόνηση έχει και τετ α τετ με τους παίκτες για έξτρα οδηγίες.
Το έκανε πριν από λίγες ημέρες με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κώστα Σλούκα και μετά την προπόνηση της Παρασκευής πήγε δίπλα στον Κώστα Παπανικολάου για να του δώσει έξτρα οδηγίες για το τι θέλει από εκείνον στα ματς.
Ο προπονητής και ο αρχηγός της Εθνικής ήταν για χρόνια συμπαίκτες στον Ολυμπιακό και φυσικά στην γαλανόλευκη.
🇬🇷🙌 Οι συμβουλές του Σπανούλη στον Παπανικολάου, ενόψει Κύπρου! pic.twitter.com/QqJnTsF53t— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 29, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε
Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα