Αταμάν: «Φέρτε μου τον Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα κερδίσω μέχρι και τους Ρόκετς» - Βίντεο
Ο Τούρκος τεχνικός της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού προχώρησε σε άλλη μία δήλωση όσον αφορά το NBA και τους Χιούστον Ρόκετς
Η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο Eurobasket, επικράτησε και της Τσεχίας με 92-78, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ο σταρ του NBA, και των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, που άγγιξε το triple double.
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο ομοσπονδιακός προπονητής (και του Παναθηναϊκού) ρωτήθηκε για την εξέλιξη και τρομερή εμφάνιση του Αλπερέν Σενγκούν, ενώ σχολίασε και τη δήλωσή του αναφορικά με EuroLeague και NBA
«Είναι υπέροχος παίκτης και all-star στο NBA. Και επίσης επειδή πολλοί λογαριασμοί στα social media τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη γράφουν για τις δηλώσεις μου για τις διαφορές ανάμεσα σε NBA και EuroLeague, θέλω να το συνεχίσω: Δώστε μου τον Αλπερέν Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα κερδίσω τους Χιούστον Ρόκετς».
#Canlı - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya ile oynanan maçın ardından Riga Arena’da basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/7FY1Fmicux— AA SPOR (@aa_spor) August 29, 2025
