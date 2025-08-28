Σπανούλης πριν το ματς με Ιταλία: «Η τακτική είναι μόνο ένα κομμάτι, αυτό που θέλω να δω είναι πάθος και καρδιά»
Σε λίγες ώρες (21:30) η Εθνική Ελλάδος θα δώσει την πρώτη της μάχη για το Eurobasket 2025 κόντρα στην Ιταλία
Η Εθνική μπάσκετ μπαίνει στη μάχη του Eurobasket 2025, αφού αντιμετωπίζει την Ιταλία για την πρώτη αγωνιστική.
Ο Βασίλης Σπανούλης λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη, στην πρωινή προπόνηση των διεθνών θέλησε να εμψυχώσει τους παίκτες του.
Αναλυτικά όσα είπε στους παίκτες του:
«Η τακτική είναι μόνο ένα κομμάτι του μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αυτοπεποίθησή σας, η πίστη στον συμπαίκτη δίπλα σας. Αυτό που ζητώ είναι η απόλυτη συγκέντρωσή σας. Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά»
