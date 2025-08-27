Eurobasket 2025: Το «τρολάρισμα» της FIBA στα φαβορί μετά τη νίκη της Πορτογαλίας επί της Τσεχίας
Eurobasket 2025: Το «τρολάρισμα» της FIBA στα φαβορί μετά τη νίκη της Πορτογαλίας επί της Τσεχίας
Η Πορτογαλία έκανε τη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά, καθώς επικράτησε της Τσεχίας στην πρώτη αγωνιστική του Eurobasket
Η Πορτογαλία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, επικρατώντας σε ένα κάκιστο παιχνίδι της Τσεχίας με 62-50.
Με χιουμοριστική διάθεση ο επίσημος λογαριασμός της FIBA στο Twitter ήθελε να δώσει έμφαση στη νίκη των Πορτογάλων με σχετική ανάρτηση.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Πορτογαλία έχει μία νίκη στο τουρνουά μέχρι στιγμής, ενώ η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Σλοβενία, αθροιστικά δεν μετράνε καμία νίκη.
Οι προαναφερθείσες ομάδες μπαίνουν στη μάχη του τουρνουά την Πέμπτη.
Wins in FIBA EuroBasket 2025:— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025
🇵🇹: 1
🇬🇷+🇪🇸+🇫🇷+🇸🇮+🇮🇹 combined: 0#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/34NpheImTc
