Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Με χορηγία σκύλους ρομπότ το Μουντιάλ
Με χορηγία σκύλους ρομπότ το Μουντιάλ
Αυτή τη φορά η Hyundai δεν θα παρέχει μόνο οχήματά της στους διοργανωτές του εφετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
Αυτή τη φορά η Hyundai δεν θα παρέχει μόνο οχήματά της στους διοργανωτές του εφετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
UPD:
Η Hyundai ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη έως σήμερα συμμετοχή της σε διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Όπως είναι γνωστό, το 2026 είναι «χρονιά Μουντιάλ» και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό.
Η νοτιοκορεατική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα παρέχει έναν εκτεταμένο στόλο οχημάτων της για τις ανάγκες μετακίνησης τόσο των αποστολών των ομάδων όσο και των στελεχών της διοργάνωσης.
δειτε εδω
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα