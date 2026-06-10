Με χορηγία σκύλους ρομπότ το Μουντιάλ
SPORTS

Με χορηγία σκύλους ρομπότ το Μουντιάλ

Αυτή τη φορά η Hyundai δεν θα παρέχει μόνο οχήματά της στους διοργανωτές του εφετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Με χορηγία σκύλους ρομπότ το Μουντιάλ
UPD:

Η Hyundai ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη έως σήμερα συμμετοχή της σε διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Όπως είναι γνωστό, το 2026 είναι «χρονιά Μουντιάλ» και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα παρέχει έναν εκτεταμένο στόλο οχημάτων της για τις ανάγκες μετακίνησης τόσο των αποστολών των ομάδων όσο και των στελεχών της διοργάνωσης.


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