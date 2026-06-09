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Η εξομολόγηση του Αλμέιδα: «Χτυπιόμασταν χωρίς έλεος σε κάθε παιχνίδι – Με περίμενε μετά το ματς…»
Η εξομολόγηση του Αλμέιδα: «Χτυπιόμασταν χωρίς έλεος σε κάθε παιχνίδι – Με περίμενε μετά το ματς…»
Μια ξεχωριστή ιστορία από τα χρόνια του στην Ιταλία μοιράστηκε ο Ματίας Αλμέιδα, αναφερόμενος στις σκληρές μονομαχίες που είχε με τον Έντγκαρ Ντάβιντς
Ο Ματίας Αλμέιδα γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τις έντονες μάχες που έδινε στα ιταλικά γήπεδα απέναντι στον Έντγκαρ Ντάβιντς, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον πιο δύσκολο και σκληρό αντίπαλο που αντιμετώπισε στην καριέρα του.
Ο Αργεντινός προπονητής αποκάλυψε ότι η αντιπαλότητά τους ξεκίνησε σε αναμέτρηση της Λάτσιο με τη Γιουβέντους, όταν οι δυο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι στην ίδια πλευρά του γηπέδου.
Διαβάσε περισσότερα: https://monobala.gr
Ο Αργεντινός προπονητής αποκάλυψε ότι η αντιπαλότητά τους ξεκίνησε σε αναμέτρηση της Λάτσιο με τη Γιουβέντους, όταν οι δυο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι στην ίδια πλευρά του γηπέδου.
Διαβάσε περισσότερα: https://monobala.gr
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