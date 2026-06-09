Από τη δόξα του Μουντιάλ στην… εργατειά: Νεκροθάφτης, ψαράς και… μηχανικός της NASA!

Η συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ αποτελεί το απόλυτο όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, η λάμψη των μεγάλων διοργανώσεων δεν εγγυάται πάντα μια ζωή γεμάτη οικονομική άνεση μετά το τέλος της καριέρας