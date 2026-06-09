Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Από τη δόξα του Μουντιάλ στην… εργατειά: Νεκροθάφτης, ψαράς και… μηχανικός της NASA!
Από τη δόξα του Μουντιάλ στην… εργατειά: Νεκροθάφτης, ψαράς και… μηχανικός της NASA!
Η συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ αποτελεί το απόλυτο όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, η λάμψη των μεγάλων διοργανώσεων δεν εγγυάται πάντα μια ζωή γεμάτη οικονομική άνεση μετά το τέλος της καριέρας
Αν και οι σύγχρονοι αστέρες του ποδοσφαίρου εξασφαλίζουν τεράστια συμβόλαια που τους επιτρέπουν να ζουν χωρίς οικονομικές έγνοιες, αρκετοί παίκτες προηγούμενων γενεών χρειάστηκε να χαράξουν έναν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο μετά την απόσυρσή τους.
Κάποιοι το έκαναν από ανάγκη, άλλοι από προσωπική επιλογή και αγάπη για ένα νέο αντικείμενο. Το αποτέλεσμα, πάντως, είναι εντυπωσιακό, καθώς πρώην διεθνείς και ακόμη και παγκόσμιοι πρωταθλητές βρέθηκαν να εργάζονται ως νεκροθάφτες, πωλητές, αγρότες, ψαράδες ή ακόμη και επαγγελματίες παλαιστές.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Κάποιοι το έκαναν από ανάγκη, άλλοι από προσωπική επιλογή και αγάπη για ένα νέο αντικείμενο. Το αποτέλεσμα, πάντως, είναι εντυπωσιακό, καθώς πρώην διεθνείς και ακόμη και παγκόσμιοι πρωταθλητές βρέθηκαν να εργάζονται ως νεκροθάφτες, πωλητές, αγρότες, ψαράδες ή ακόμη και επαγγελματίες παλαιστές.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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