Επιθετικός της ΑΕΚ έγινε επίσημη αργία στις ΗΠΑ
Ο επιθετικός της ΑΕΚ και της Αϊτής, Φραντζί Πιερό, δέχθηκε μια πολύ σημαντική τιμή από τη γενέτειρά του
Συγκεκριμένα, τίμηθηκε την Τρίτη (26/05), όταν η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι, ανακήρυξε την ημέρα ως «Ημέρα του Φραντζί Πιερό» στην πολιτεία, προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματά του.
Ο Φραντζντί Πιερό στάθηκε περήφανα στο Κυβερνείο μαζί με τους γονείς του, τον πρώην προπονητή του και άλλα μέλη της οικογένειάς του, κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής τελετής όπου η Χίλι έκανε τη σχετική ανακοίνωση.
Ο Πιερό μετακόμισε στο Μέλροουζ όταν ήταν 11 ετών. Σήμερα, στα 31 του, ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να αγωνιστεί με την Αϊτή απέναντι στη Σκωτία, στο Boston Stadium, σε αγώνα της φάσης των ομίλων στις 13 Ιουνίου. Η αναμέτρηση θα είναι η πρώτη από συνολικά επτά αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν στο Φόξμπορο.
