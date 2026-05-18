Ο Super Mario και τα απίστευτα αυτοκίνητά του

...drone show που σχημάτισε τον Δικέφαλο και την κούπα στον ουρανό, κοπέλες με βιολιά, και η κούπα να φτάνει στο γήπεδο πάνω στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του ίδιου του προέδρου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, εν'ω μπήκε με το γωνιστικό του Ford Fiesta, πήρε το μικρόφωνο, αποθεώθηκε, και τραγούδησε μαζί με τον κόσμο μέχρι τα ξημερώματα.

Ο «Super Mario». Ο άνθρωπος που έφερε τον τίτλο, αλλά που ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή βρισκόταν πίσω από ένα τιμόνι αγωνιστικού, να τρέχει σε αναβάσεις.

Γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είναι απλώς πρόεδρος ποδοσφαιρικού συλλόγου. Είναι κάτι πολύ πιο σπάνιο: ένας αληθινός petrolhead σε ρόλο... αφεντικού.