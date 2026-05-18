Ο Super Mario και τα απίστευτα αυτοκίνητά του
Το βράδυ της Κυριακής, 17 Μαΐου, η Νέα Φιλαδέλφεια έζησε τη μεγάλη φιέστα. Στην τελευταία αγωνιστική των playoffs, γιόρτασε επίσημα το 14ο πρωτάθλημά της με μια φαντασμαγορική τελετή απονομής...
...drone show που σχημάτισε τον Δικέφαλο και την κούπα στον ουρανό, κοπέλες με βιολιά, και η κούπα να φτάνει στο γήπεδο πάνω στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του ίδιου του προέδρου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, εν'ω μπήκε με το γωνιστικό του Ford Fiesta, πήρε το μικρόφωνο, αποθεώθηκε, και τραγούδησε μαζί με τον κόσμο μέχρι τα ξημερώματα.
Ο «Super Mario». Ο άνθρωπος που έφερε τον τίτλο, αλλά που ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή βρισκόταν πίσω από ένα τιμόνι αγωνιστικού, να τρέχει σε αναβάσεις.
Γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είναι απλώς πρόεδρος ποδοσφαιρικού συλλόγου. Είναι κάτι πολύ πιο σπάνιο: ένας αληθινός petrolhead σε ρόλο... αφεντικού.
