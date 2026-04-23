«Τρελάθηκε» ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό του

Περισσότεροι από 110 οδηγοί έδωσαν δυναμικό παρών και προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα, που περιλάμβανε γρήγορα περάσματα αλλά και θεαματικά με το… πλάι από αθλητές που τρέχουν με αυτοκίνητα στημένα για drift.

Νέο ρεκόρ στην ανάβαση Ριτσώνας

Τον καλύτερο χρόνο ημέρας και σε όλες τις κατηγορίες, κατάφερε να πετύχει ο συνήθης… ύποπτος, Μάριος Ηλιόπουλος. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ έχοντας στα χέρια του το εντυπωσιακό Ford Fiesta Rallycross της κατηγορίας Formula Saloon.