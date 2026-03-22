Ευελιξία στην πίστωση των συναλλαγών, με την αξιοπιστία και το πλήρες οικοσύστημα πληρωμών της epay.
Κέβιν Ντουράντ: Ξεπέρασε τον Τζόρναν στη λίστα των All Time Scorers
Ο Κέβιν Ντουράντ άφησε πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν στη λίστα με τους κοευφαίοyς σκόερ του NBA και βάζει πλώρη για ακόμη πιο ψηλά
Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, με τον σταρ των Ρόκετς να αφήνει πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν και να μπαίνει στην πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της λίγκας.
Με τους 27 πόντους που σημείωσε, ο Κέβιν Ντουράντ έφτασε τους 32.294, ξεπερνώντας έτσι τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος έμεινε έκτος με 32.292.
«Τέσσερις ακόμη», είπε ο Κέβιν Ντουράντ μετά το τέλος του αγώνα, δείχνοντας με το χαμόγελό του πως έχει σκοπό να φτάσει ακόμη πιο ψηλά στη λίστα.
Επόμενος στην λίστα είναι ο Κόμπι Μπράιαντ, με τον αείμνηστο σταρ των Λέικερς να έχει σκοράρει 33.643.
# Player GP PTS
- LeBron James 1,612 43,241
- Kareem Abdul-Jabbar 1,560 38,387
- Karl Malone 1,476 36,928
- Kobe Bryant 1,346 33,643
- Kevin Durant 1,190 32,294
- Michael Jordan 1,072 32,292
- Dirk Nowitzki 1,522 31,560
- Wilt Chamberlain 1,045 31,419
- James Harden 1,212 29,160
- Shaquille O'Neal 1,207 28,596
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE