Ο Παυλίδης… μέρος των 187 εκατ. ευρώ που ξόδεψε η Μπενφίκα, από τους λίγους που κάνουν απόσβεση

Σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια για να βρει τον επόμενο μεγάλο σκόρερ της, ο Βαγγέλης Παυλίδης μοιάζει να είναι η πιο πρόσφατη απάντηση της Μπενφίκα στην αναζήτηση του «διαδόχου» του Ζόνας