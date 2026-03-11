Ο Παυλίδης… μέρος των 187 εκατ. ευρώ που ξόδεψε η Μπενφίκα, από τους λίγους που κάνουν απόσβεση

Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια για να βρει τον επόμενο μεγάλο σκόρερ της, ο Βαγγέλης Παυλίδης μοιάζει να είναι η πιο πρόσφατη απάντηση της Μπενφίκα στην αναζήτηση του «διαδόχου» του Ζόνας
Ο Έλληνας επιθετικός ήρθε στη Λισαβόνα με μεγάλες προσδοκίες μετά τα γκολ που πέτυχε στην Ολλανδία με την Άλκμααρ και, παρά τα σκαμπανεβάσματα της φετινής σεζόν, συνεχίζει να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση των «Αετών». Η περίπτωσή του υπενθυμίζει πόσο δύσκολο ήταν για τον σύλλογο να βρει σταθερή λύση στη γραμμή κρούσης, παρά τις μεγάλες επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια.
Επενδύσεις που «αγγίζουν» τα 187 εκατομμύρια ευρώ σε επιθετικούς, αλλά λίγοι απέδωσαν πραγματικά. .
