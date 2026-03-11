Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι, Παρί - Τσέλσι και τον ευρωπαϊκό τελικό των γυναικών του ΠΑΟ στο βόλεϊ
Αθλητικές μεταδόσεις Champions League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι, Παρί - Τσέλσι και τον ευρωπαϊκό τελικό των γυναικών του ΠΑΟ στο βόλεϊ

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι, Παρί - Τσέλσι και τον ευρωπαϊκό τελικό των γυναικών του ΠΑΟ στο βόλεϊ
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας έχει λίγο από ποδόσφαιρο, από μπάσκετ, αλλά και από βόλεϊ.

Στις 18:00 παρακολουθήστε live από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 τον ευρωπαϊκό «εμφύλιο» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρι για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, ενώ στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται την Τόφας στη Sunel Arena στο πλαίσιο του Basketball Champions League, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4. Τέλος, στις 21:00, η Καρδίτσα φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 9.

Στο βόλεϊ, σπουδαία ημέρα για τον Παναθηναϊκό, που θα αντιμετωπίσει τη Βαλεφόλια εκτός έδρας στον πρώτο τελικό του Challenge Cup γυναικών στοχεύοντας στο να πάρει προβάδισμα εν όψει του επαναληπτικού της επόμενης Τετάρτης (18/3) στη Γλυφάδα.

Στο Champions League, συνεχίζονται οι αναμετρήσεις για τη φάση των «16» του θεσμού με τέσσερα παιχνίδια σήμερα. Στις 19:45 αρχίζει το Λεβερκούζεν - Άρσεναλ (Cosmote Sport 2), ενώ στις 22:00 ακολουθούν Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (Cosmote Sports 2, MEGA), Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι (Cosmote Sport 3) και Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ (Cosmote Sport 5).

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Ρεζόφ CEV Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι FIBA Europe Cup

19:00 Novasports 4HD Άνκαρα – Μανρέσα Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Τόφας FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup 2026

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Άρσεναλ UEFA Champions League

20:00 Novasports Start Μπουντούτσνοστ – Κλουζ Eurocup

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells τένις

20:00 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Κέμνιτς Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells τένις

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κροατία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τρέντο Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Καρδίτσα – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League

21:45 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κόβεντρι – Πρέστον Sky Bet EFL Championship
