Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι, Παρί - Τσέλσι και τον ευρωπαϊκό τελικό των γυναικών του ΠΑΟ στο βόλεϊ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι, Παρί - Τσέλσι και τον ευρωπαϊκό τελικό των γυναικών του ΠΑΟ στο βόλεϊ
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας έχει λίγο από ποδόσφαιρο, από μπάσκετ, αλλά και από βόλεϊ.
Στις 18:00 παρακολουθήστε live από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 τον ευρωπαϊκό «εμφύλιο» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρι για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, ενώ στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται την Τόφας στη Sunel Arena στο πλαίσιο του Basketball Champions League, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4. Τέλος, στις 21:00, η Καρδίτσα φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 9.
Στο βόλεϊ, σπουδαία ημέρα για τον Παναθηναϊκό, που θα αντιμετωπίσει τη Βαλεφόλια εκτός έδρας στον πρώτο τελικό του Challenge Cup γυναικών στοχεύοντας στο να πάρει προβάδισμα εν όψει του επαναληπτικού της επόμενης Τετάρτης (18/3) στη Γλυφάδα.
Στο Champions League, συνεχίζονται οι αναμετρήσεις για τη φάση των «16» του θεσμού με τέσσερα παιχνίδια σήμερα. Στις 19:45 αρχίζει το Λεβερκούζεν - Άρσεναλ (Cosmote Sport 2), ενώ στις 22:00 ακολουθούν Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (Cosmote Sports 2, MEGA), Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι (Cosmote Sport 3) και Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ (Cosmote Sport 5).
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Ρεζόφ CEV Champions League
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι FIBA Europe Cup
19:00 Novasports 4HD Άνκαρα – Μανρέσα Eurocup
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Τόφας FIBA Basketball Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup 2026
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Άρσεναλ UEFA Champions League
20:00 Novasports Start Μπουντούτσνοστ – Κλουζ Eurocup
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά όλες οι επιλογές:
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells τένις
20:00 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Κέμνιτς Eurocup
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells τένις
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κροατία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών
21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τρέντο Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Καρδίτσα – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League
21:45 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κόβεντρι – Πρέστον Sky Bet EFL Championship
