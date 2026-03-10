Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Από αντικαταστάτης του Ρονάλντο στην απόλυτη απογοήτευση
Από αντικαταστάτης του Ρονάλντο στην απόλυτη απογοήτευση
Η καριέρα του Μαριάνο Ντίαζ δεν εκπλήρωσε σε καμία περίπτωση όλους όσους είδαν στο πρόσωπό του τον επόμενο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Δομινικανός επιθετικός κάποτε παρουσιαζόταν ως ένας παίκτης που θα μπορούσε να αφήσει έντονο αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όμως η πορεία του δείχνει πώς ένα… όνειρο μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε… εφιάλτη.
Το καλοκαίρι του 2018, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να τον επαναφέρει στο ρόστερ της, αγοράζοντάς τον με μεταγραφή από τη Λιόν και να του δώσει τη φανέλα με το νούμερο 7, που είχε αφήσει λίγους μήνες νωρίτερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Το καλοκαίρι του 2018, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να τον επαναφέρει στο ρόστερ της, αγοράζοντάς τον με μεταγραφή από τη Λιόν και να του δώσει τη φανέλα με το νούμερο 7, που είχε αφήσει λίγους μήνες νωρίτερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα