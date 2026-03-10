Ολυμπιακός: Έκλεισε 101 χρόνια ζωής και υπόσχεται πως «τα καλύτερα έρχονται»

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Θρυλικά γενέθλια σήμερα 10 Μαρτίου για την «ερυθρόλευκη» κοινωνία
Σημαντική μέρα η 10η Μαρτίου για τον Ολυμπιακό, καθώς σαν μία τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1925, ιδρύθηκε ο «θρύλος» του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την ομάδα να κλείνει 101 χρόνια πλούσιας ιστορίας.
Η ΠΑΕ ανέβασε ένα post σχετικά με τη σημερινή μέρα, απευθυνόμενη στους οπαδούς της και αναφέροντας ότι τα καλύτερα έρχονται.
Χαρακτηριστικά έγραψε: «101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος. Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται.»
Ο Ολυμπιακός κλείνει 101 χρόνια ζωής και ο πρόεδρος της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε σε αυτό, μιλώντας για την αγάπη του προς τον σύλλογο, τους στόχους για το μέλλον και τη περηφάνεια του για αυτό το κλαμπ.
Αναλυτικά, είπε: «Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 ως σήμερα χωρίς να αλλάζουμε πορεία.
Καθώς μπήκαμε πλέον στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: να προστατεύουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του Συλλόγου μας. Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα. Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας! Χρόνια πολλά ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ. Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός!»
«101 χρόνια Θρύλος! 101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας», έγραψε μια μέρα πριν το εκτός έδρας ματς της Euroleague κόντρα στην Παρί στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.
Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 10, 2026
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.… pic.twitter.com/rWjDu06RAN
ΚΑΕ Ολυμπιακός: «101 χρόνια Θρύλος!»Ο Ολυμπιακός κλείνει 101 χρόνια ζωής με τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη να μιλά για την αγάπη του για τον σύλλογο. Από τις ευχές δεν θα μπορούσε να λείψει και η μπασκετική ομάδα των Πειραιωτών που έστειλε το μήνυμα της μέσω των social media.
«101 χρόνια Θρύλος! 101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας», έγραψε μια μέρα πριν το εκτός έδρας ματς της Euroleague κόντρα στην Παρί στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.
101 χρόνια Θρύλος! 🔴⚪️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 10, 2026
⁰101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! 🔥
Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας! 🙌🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/lGgFqf9BzU
