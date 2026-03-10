Η Μπαρτσελόνα και… ο Χάρι Πότερ: Η περίεργη απόφαση πριν τη Νιουκάστλ
SPORTS

Η Μπαρτσελόνα και… ο Χάρι Πότερ: Η περίεργη απόφαση πριν τη Νιουκάστλ

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για την αναμέτρηση κόντρα στη Νιουκάστλ για τους «16» του Champions League, με τον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες να έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης (10/3, 22:00)

Η Μπαρτσελόνα και… ο Χάρι Πότερ: Η περίεργη απόφαση πριν τη Νιουκάστλ
Οι Καταλανοί επέλεξαν να περάσουν το διάστημα που θα μείνουν στην πόλη της Βόρειας Αγγλίας, στο… Χόγκουαρτς.

Συγκεκριμένα η Μπαρτσελόνα επέλεξε να μείνει στο «Matfen Hall», περίπου 20 χιλιόμετρα από το Νιουκάστλ, πριν από τον αγώνα της Τρίτης για το Champions League.

Η αποστολή της Μπαρτσελόνα έφτασε στην Αγγλία και παίκτες όπως ο Πέδρι και ο Λαμίν Γιαμάλ έφτασαν στο ιστορικό κτήμα και το συνέκριναν με τη σχολή μαγείας Χόγκουαρτς από τον Χάρι Πότερ.

