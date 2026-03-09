Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Παναθηναϊκός: Δικός του ο Ζαρουρί – Έτσι «κλείδωσε» η παραμονή του Μαροκινού
Ο Ζαρουρί θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τα επόμενα χρόνια, καθώς ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία με τη Λανς
Η εξέλιξη αυτή «κλείδωσε» μετά τη νίκη των «πράσινων» με 4-1 απέναντι στον Λεβαδειακό, αποτέλεσμα που εξασφάλισε την παρουσία της ομάδας στα playoffs για τις θέσεις 1-4 αλλά και την ευρωπαϊκή συμμετοχή για τη σεζόν 2026-27.
Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από τη Λανς, ωστόσο στο συμφωνητικό των δύο συλλόγων υπήρχε συγκεκριμένος όρος.
