Παναθηναϊκός: Δικός του ο Ζαρουρί – Έτσι «κλείδωσε» η παραμονή του Μαροκινού
SPORTS

Παναθηναϊκός: Δικός του ο Ζαρουρί – Έτσι «κλείδωσε» η παραμονή του Μαροκινού

Ο Ζαρουρί θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τα επόμενα χρόνια, καθώς ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία με τη Λανς

Παναθηναϊκός: Δικός του ο Ζαρουρί – Έτσι «κλείδωσε» η παραμονή του Μαροκινού
Η εξέλιξη αυτή «κλείδωσε» μετά τη νίκη των «πράσινων» με 4-1 απέναντι στον Λεβαδειακό, αποτέλεσμα που εξασφάλισε την παρουσία της ομάδας στα playoffs για τις θέσεις 1-4 αλλά και την ευρωπαϊκή συμμετοχή για τη σεζόν 2026-27.

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από τη Λανς, ωστόσο στο συμφωνητικό των δύο συλλόγων υπήρχε συγκεκριμένος όρος.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης