Παναθηναϊκός: Δικός του ο Ζαρουρί – Έτσι «κλείδωσε» η παραμονή του Μαροκινού

Ο Ζαρουρί θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τα επόμενα χρόνια, καθώς ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία με τη Λανς