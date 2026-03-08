Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Η Μπενφίκα αναζητά τον… κανονικό Παυλίδη
Η Μπενφίκα υποδέχεται τη Πόρτο στο πορτογαλικό «Κλάσικο» το βράδυ της Κυριακής (8/3, 20:00) με τον Βαγγέλη Παυλίδη να θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα
Οι Πορτογάλοι συνεχίζουν την κριτική που ασκούν στον Έλληνα επιθετικό και ζητούν την επιστροφή του στα γκολ για να μπορέσει η Μπενφίκα να πανηγυρίσει τη νίκη και να μειώσει την απόσταση από την κορυφή.
Ο Έλληνας επιθετικός δεν έχει σκοράρει στο «Ντα Λουζ» από τον Ιανουάριο και μετρά τέσσερα παιχνίδια χωρίς γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Οι Πορτογάλοι τονίζουν πως ο Παυλίδης είναι επιθετικός για τα… μεγάλα παιχνίδια και μέσα σε λιγότερο από δύο σεζόν έχει ήδη συνηθίσει τους φιλάθλους της Μπενφίκα σε σημαντικά γκολ κόντρα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Πόρτο, με αποκορύφωμα το χατ τρικ που είχε σημειώσει στο «Ντραγκάο» στη νίκη με 4-1 της Μπενφίκα την περσινή σεζόν.
