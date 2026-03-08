«Μάχη» μέχρι τέλους ανάμεσα σε Ρονάλντο και Μέσι με φόντο την… κορυφή

Τι και αν Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκονται στο φινάλε της ποδοσφαιρικής τους καριέρας, δεν παύουν να έχουν στόχους και να κυνηγούν κάθε διαθέσιμη κορυφή