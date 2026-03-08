Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
«Μάχη» μέχρι τέλους ανάμεσα σε Ρονάλντο και Μέσι με φόντο την… κορυφή
Τι και αν Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκονται στο φινάλε της ποδοσφαιρικής τους καριέρας, δεν παύουν να έχουν στόχους και να κυνηγούν κάθε διαθέσιμη κορυφή
Είναι με διαφορά οι δύο κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και πλέον μάχονται για τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε το βράδυ του Σαββάτου (7/3) στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην Ουάσινγκτον DC με 2-1 και συνεχίζει το… κυνήγι.
