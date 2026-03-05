Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Ο Παυλίδης και μετά το… χάος στη Μπενφίκα του Μουρίνιο
Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται εν μέσω ακόμη μιας εντυπωσιακής σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, η οποία τον καθιερώνει πλέον ως έναν από τους πιο χαρισματικούς επιθετικούς της Ευρώπης
Λόγω αυτού, αρκετές ομάδες από το πάνω ράφι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δείχνουν να τον έχουν στα… ραντάρ τους ενόψει καλοκαιριού, με το μέλλον του Έλληνα επιθετικού στη Λισαβόνα να είναι κάθε άλλο παρά δεδομένο.
Στους κορυφαίους σκόρερ της Ευρώπης ο Παυλίδης
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το «footmercato» συγκέντρωσε την λίστα των κορυφαίων σκόρερ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και από αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει ο Βαγγέλης Παυλίδης. Η μάχη για την πρώτη θέση παραμένει ανοιχτή, με τα μεγάλα ονόματα της Ευρώπης να ανταγωνίζονται σε κάθε αγωνιστική.
