Απίστευτο και όμως σουπερλιγκάτο: Ο Τεττέη έπαιξε δύο φορές την πρώτη αγωνιστική!

Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ, ένα ματς που διεξήχθη με καθυστέρηση καθώς επρόκειτο για την εξ αναβολής αναμέτρηση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Έτσι, ο Τεττέη πήρε μέρος σε παιχνίδι πρώτης αγωνιστικής φορώντας πλέον τη φανέλα του «τριφυλλιού».Ωστόσο, ο ίδιος ποδοσφαιριστής είχε ήδη αγωνιστεί σε αγώνα πρεμιέρας νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν στην αρχή της σεζόν ανήκε στην Κηφισιά. Τότε, είχε συμμετάσχει στην αναμέτρηση της ομάδας των βορείων προαστίων απέναντι στον Λεβαδειακό, γράφοντας μάλιστα και το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.Συγκεκριμένα, ο Τεττέη είχε βρει δίχτυα στο παιχνίδι εκείνο, συμβάλλοντας στο σκοράρισμα της Κηφισιάς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, η συγκυρία της διεξαγωγής του εξ αναβολής αγώνα με τον ΟΦΗ τού έδωσε την ευκαιρία να καταγράψει μια ακόμη συμμετοχή σε παιχνίδι πρώτης αγωνιστικής.Πρόκειται για μια ασυνήθιστη στατιστική λεπτομέρεια που σπάνια εμφανίζεται στο ποδόσφαιρο, καθώς προϋποθέτει μεταγραφή μέσα στη σεζόν αλλά και αναβολή αγώνα της πρεμιέρας. Έτσι, ο Τεττέη κατάφερε να γίνει ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί δύο φορές στην ίδια «πρώτη αγωνιστική».Το συγκεκριμένο στοιχείο προσθέτει ακόμη μία ιδιαίτερη πινελιά στη φετινή πορεία του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος συνεχίζει πλέον τη σεζόν με τα χρώματα του Παναθηναϊκού, έχοντας ήδη αφήσει το δικό του αποτύπωμα από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.