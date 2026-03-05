Αυτό είναι το νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του Μέσι (pics, video)

Μια νέα εποχή ξεκινά για την Ίντερ Μαϊάμι και τον Λιονέλ Μέσι, καθώς ο σύλλογος της Φλόριντα ανακοίνωσε το όνομα του νέου του γηπέδου