Αυτό είναι το νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του Μέσι (pics, video)
Μια νέα εποχή ξεκινά για την Ίντερ Μαϊάμι και τον Λιονέλ Μέσι, καθώς ο σύλλογος της Φλόριντα ανακοίνωσε το όνομα του νέου του γηπέδου
Το υπερσύγχρονο στάδιο που κατασκευάζεται στο συγκρότημα Miami Freedom Park θα ονομάζεται «Nu Stadium», στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας που υπέγραψαν οι περσινοί πρωταθλητές του MLS, με την εταιρεία ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών «Nu Holdings».
