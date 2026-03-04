Ο Παυλίδης που σαρώνει στην Ευρώπη, ο Τζόλης που… έρχεται και Έλληνας «βετεράνος»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις εμφανίσεις του αλλά και φυσικά από τους αριθμούς του