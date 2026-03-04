Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο Παυλίδης που σαρώνει στην Ευρώπη, ο Τζόλης που… έρχεται και Έλληνας «βετεράνος»
Ο Παυλίδης που σαρώνει στην Ευρώπη, ο Τζόλης που… έρχεται και Έλληνας «βετεράνος»
Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις εμφανίσεις του αλλά και φυσικά από τους αριθμούς του
Σύμφωνα με την έκθεση του CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ) ο Παυλίδης είναι πέμπτος σε όλο το κόσμο τον τελευταίο χρόνο στη λίστα με τους πιο αποφασιστικούς ποδοσφαιριστές.
Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα είναι 7ος στους αριθμούς σε συνδιασμό γκολ και ασίστ με 37 (32 γκολ και 5 ασίστ), συγκεντρώνοντας βαθμολογία 49,3 που τον φέρνει στην 5η θέση. Μπροστά του έχει μόνο του Λιονέλ Μέσι, Χάρι Κέιν, Άντρερς Ντρέγερ, Κιλιάν Εμπαπέ, Ερνάν Σακίρι και Λουίς Σουάρες, όσον αφορά τους αριθμούς.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα είναι 7ος στους αριθμούς σε συνδιασμό γκολ και ασίστ με 37 (32 γκολ και 5 ασίστ), συγκεντρώνοντας βαθμολογία 49,3 που τον φέρνει στην 5η θέση. Μπροστά του έχει μόνο του Λιονέλ Μέσι, Χάρι Κέιν, Άντρερς Ντρέγερ, Κιλιάν Εμπαπέ, Ερνάν Σακίρι και Λουίς Σουάρες, όσον αφορά τους αριθμούς.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα