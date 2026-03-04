Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο πρώην αστέρας της Premier League και της Εθνικής Ολλανδίας σοκάρει: «Ο εθισμός στην κοκκαΐνη μου προκάλεσε δυστυχία»
Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε ο πρώην αμυντικός της Premier League, Ντάριλ Γιανμάατ, αποκαλύπτοντας πως τα τελευταία χρόνια έδωσε μάχη με τον εθισμό στην κοκαΐνη, κάτι που επηρέασε δραματικά και την προσωπική του ζωή
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Νιούκαστλ και Γουότφορντ, ο οποίος αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Αγγλίας για αρκετά χρόνια, μίλησε στην ολλανδική εφημερίδα «AD» για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε μετά το τέλος της καριέρας του.
Ο Γιανμάατ φόρεσε τη φανέλα της Νιούκαστλ από το 2014 έως το 2016, καταγράφοντας 77 συμμετοχές, πριν μετακομίσει στη Γουότφορντ όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια, συνεχίζοντας την παρουσία του στην Premier League.
Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε το 2014, όταν ήταν μέλος της εθνικής Ολλανδίας που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γνωρίζοντας τελικά τον αποκλεισμό στα πέναλτι από την Αργεντινή.
