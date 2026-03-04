Ο πρώην αστέρας της Premier League και της Εθνικής Ολλανδίας σοκάρει: «Ο εθισμός στην κοκκαΐνη μου προκάλεσε δυστυχία»

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε ο πρώην αμυντικός της Premier League, Ντάριλ Γιανμάατ, αποκαλύπτοντας πως τα τελευταία χρόνια έδωσε μάχη με τον εθισμό στην κοκαΐνη, κάτι που επηρέασε δραματικά και την προσωπική του ζωή