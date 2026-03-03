H «μάχη» για την κορυφή της Ευρώπης: Ο Βαγγέλης Παυλίδης… πλησιάζει τον Χαάλαντ

Το «footmercato» συγκέντρωσε την λίστα των κορυφαίων σκόρερ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και από αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει ο Βαγγέλης Παυλίδης, που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη συνέπειά του στο σκοράρισμα, με τη φανέλα της Μπενφίκα