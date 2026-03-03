Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
H «μάχη» για την κορυφή της Ευρώπης: Ο Βαγγέλης Παυλίδης… πλησιάζει τον Χαάλαντ
Το «footmercato» συγκέντρωσε την λίστα των κορυφαίων σκόρερ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και από αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει ο Βαγγέλης Παυλίδης, που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη συνέπειά του στο σκοράρισμα, με τη φανέλα της Μπενφίκα
Η μάχη για την πρώτη θέση παραμένει ανοιχτή, με τα μεγάλα ονόματα της Ευρώπης να ανταγωνίζονται σε κάθε αγωνιστική.
Σταθερή αξία ο Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται στην πέμπτη θέση της κατάταξης με 20 γκολ σε 23 συμμετοχές, διατηρώντας εξαιρετικό ρυθμό. Ο Έλληνας επιθετικός παραμένει σε τροχιά κορυφής και αποτελεί βασικό πυλώνα της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας του, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην ελίτ των σκόρερ της Ευρώπης.
Στην πρώτη θέση παραμένει ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν Μονάχου με 30 γκολ σε 24 αγώνες, ενώ ακολουθούν ο Κιλιάν Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης με 23 γκολ και ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 22.
