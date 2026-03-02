Μουντιάλ 2026: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η συμμετοχή του Ιράν και ο κίνδυνος της διοργάνωσης
SPORTS

Μουντιάλ 2026: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η συμμετοχή του Ιράν και ο κίνδυνος της διοργάνωσης

Οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή και την ανθρωπότητα σε βαθιά αβεβαιότητα

Μουντιάλ 2026: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η συμμετοχή του Ιράν και ο κίνδυνος της διοργάνωσης
Οι βομβαρδισμοί σε μεγάλες ιρανικές πόλεις, που – σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – ενδέχεται να διαρκέσουν «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, εφόσον χρειαστεί», έχουν προκαλέσει δραματικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενέι, και έχουν πυροδοτήσει κύμα αντιποίνων.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό γεωπολιτικό σκηνικό, το επικείμενο ανδρικό Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, μοιάζει δευτερεύον ζήτημα. Ωστόσο, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν ανοίξει σοβαρή συζήτηση για το αν το Ιράν θα μπορέσει ή θα θελήσει να συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης