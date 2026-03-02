Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Μουντιάλ 2026: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η συμμετοχή του Ιράν και ο κίνδυνος της διοργάνωσης
Οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή και την ανθρωπότητα σε βαθιά αβεβαιότητα
Οι βομβαρδισμοί σε μεγάλες ιρανικές πόλεις, που – σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – ενδέχεται να διαρκέσουν «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, εφόσον χρειαστεί», έχουν προκαλέσει δραματικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενέι, και έχουν πυροδοτήσει κύμα αντιποίνων.
Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό γεωπολιτικό σκηνικό, το επικείμενο ανδρικό Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, μοιάζει δευτερεύον ζήτημα. Ωστόσο, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν ανοίξει σοβαρή συζήτηση για το αν το Ιράν θα μπορέσει ή θα θελήσει να συμμετάσχει στη διοργάνωση.
