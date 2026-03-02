H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Στην ελίτ της Ευρώπης Παυλίδης και Τζόλης – Στα ύψη η μεταγραφική τους αξία
Οι αριθμοί συχνά αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση, η εικόνα δύο Ελλήνων παικτών που αγωνίζονται στο εξωτερικό αποδεικνύει την εξαιρετική τους πορεία… με αριθμούς!
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του CIES Football Observatory, δύο διεθνείς παίκτες που διακρίνονται με τις ομάδες τους στο εξωτερικό κατατάσσονται μεταξύ των πιο «πολύτιμων» σε επίπεδο μεταγραφικής αξίας, εκτός των πρώτων 5 πρωταθλημάτων.
Συγκεκριμένα, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Σάμου της Πόρτο με 82,4 εκατ. ευρώ και ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα, αφού βρίσκεται τέταρτος με αξία 60 εκατ. ευρώ! Αυτό ουσιαστικά αποτυπώνει την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποιεί με την Μπενφίκα, υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο.
Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί πως ο Έλληνας επιθετικός των «Αετών», ξεπερνάει σε αξία παίκτες όπως ο Βίκτορ Όσιμεν και τον συμπαίκτη του Φώτη Ιωαννίδη Λουίς Σουάρεζ.
Ενώ, δεύτερος Έλληνας στη λίστα είναι ο Χρήστος Τζόλης, που βλέπουμε το όνομα του όλο και περισσότερο στα μεταγραφικά ρεπορτάζ μεγάλων ομάδων του εξωτερικού. Ο ποδοσφαιριστής της Μπριζ, είναι στην όγδοη θέση με μεταγραφική αξία 44 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τους Γκλούχ και Ματέο Ρετέγκι.
