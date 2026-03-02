Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ με Μπέτις
SPORTS
Παναθηναϊκός Μπέτις Europa League ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μπέτις στις 12 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μπέτις στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου και ώρα 19:45 στο ΟΑΚΑ.

Μετά τις επαφές που προέκυψαν την Παρασκευή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΟΑΚΑ, υπήρχε το ενδεχόμενο της ανατροπής στο θέμα με την έδρα του Τριφυλλιού στο παιχνίδι με την Μπέτις, αφού υπήρχε το σενάριο το ματς να γίνει στη Λεωφόρο.

Την ώρα που η Λεωφόρος έμοιαζε και ήταν το απόλυτο φαβορί για να φιλοξενήσει το Παναθηναϊκός-Μπέτις, οι επαφές της Παρασκευής ανάμεσα στο Τριφύλλι και την διοίκηση του ΟΑΚΑ, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο, να χρησιμοποιήσει η ΠΑΕ το στάδιο της Καλογρέζας στο πρώτο παιχνίδι με τους Ισπανούς για την φάση των 16 του Europa League.

