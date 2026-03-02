H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Μουρίνιο: Η καριέρα του Πρεστιάνι στη Μπενφίκα τελείωσε αν αποδειχθεί η ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους
Ο έμπειρος τεχνικός, μετά την κατακραυγή που δέχθηκε για την αρχική του τοποθέτηση στο ζήτημα, φρόντισε να ξεκαθαρίσει τη θέση του με τη νέα τοποθέτηση του
Με την UEFA να έχει ανοίξει ήδη φάκελο και να εξετάζει την υπόθεση της φερόμενης ρατσιστικής επίθεσης του Τζιανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους τζούνιορ, ο Ζοσέ Μουρίνιο θέλησε να απαντήσει σε όλους όσοι τον κατηγόρησαν για τα όσα είχε πει το βράδυ του επίμαχου αγώνα στη Λισαβόνα.
Υπενθυμίζουμε ότι στον πρώτο αγώνα για τα play off του Champions League, λίγο μετά το γκολ της Ρεάλ ο Πρεστιάνι βρέθηκε δίπλα από τον Βινίσιους με τον επιθετικό της Ρεάλ σχεδόν αμέσως να διαμαρτύρεται στον διαιτητή δείχνοντας τον Αργεντινό άσο της Μπενφίκα. Η αναμέτρηση διεκόπη για σχεδόν 10 λεπτά με τον Βινίσιους σε έξαλλη κατάσταση να τον κατηγορεί για ρατιστική επίθεση και τον Ζοσέ Μουρίνιο να είναι ένας απ' αυτούς που βρέθηκαν κοντά του για να τον ηρεμήσουν.
Ο έμπειρος τεχνικός αποκάλυψε μετά την αναμέτρηση ότι του έλεγε πως «η μεγαλύτερη μορφή στην ιστορία της Μπενφίκα», αναφερόμενος στον Εουσέμπιο, «ήταν μαύρος», ωστόσο στις δηλώσεις του είχε προκαλέσει την οργή των περισσότερων λέγοντας ότι «σε κάθε γήπεδο όπου παίζει ο Βινίσιους συμβαίνει κάτι».
Το βράδυ της Κυριακής, ο «Mou» φρόντισε να ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πολλά «αν» στην υπόθεση, επανέλαβε την απόλυτη απόρριψη κάθε μορφής διάκρισηςκαι φρόντισε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνημα προς τον Πρεστιάνι.
«Αν — και το επαναλαμβάνω, αν — ο παίκτης μου δεν σεβάστηκε αυτές τις αρχές, που είναι δικές μου και της Μπενφίκα, τότε η καριέρα του υπό τον Ζοσέ Μουρίνιο και στη Μπενφίκα τελειώνει», δήλωσε χαρακτηριστικά με τον 63χρονο τεχνικό να συμπληρώνει:
«Το τεκμήριο αθωότητας είναι ανθρώπινο δικαίωμα ή όχι; Αν θέλετε να επαναλάβω 20 φορές την καταδίκη μου σε κάθε μορφή διάκρισης, θα το κάνω. Αλλά συνεχίζω με το 'αν'. Αν ο παίκτης είναι ένοχος, δεν θα τον δω ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο. Με εμένα θα έχει τελειώσει».
