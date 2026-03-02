H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Μήπως δεν είναι σύμπτωση; «Σκιές» γύρω από τον τραυματισμό του Εμπαπέ και ερωτήματα για το ιατρικό τιμ της Ρεάλ
Μόνο με «ατυχία» δε μοιάζει, πλέον, ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ κι όσο περνά ο καιρός, τόσο έρχονται στο… φως της δημοσιότητας όλο και περισσότερα στοιχεία που ενισχύουν την αίσθηση πως η υπόθεση δεν είναι τόσο απλή και σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία
Το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε αλλαγή επικεφαλής του ιατρικού τιμ τον περασμένο Ιανουάριο δεν περνά απαρατήρητο. Αντίθετα, για πολλούς αποτελεί κομβικό στοιχείο στην εξίσωση.
Υπάρχει η υποψία ότι το πρόβλημα στο γόνατο του Γάλλου διεθνούς σταρ, είτε δεν διαγνώστηκε σωστά από την αρχή, είτε δεν διαχειρίστηκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί.
Οι ενοχλήσεις που είχε ο Εμπαπέ ήταν γνωστές από τον περασμένο Δεκέμβριο. Παρ’ όλα αυτά, ο σταρ των «μερένχες» αγωνίστηκε σε κρίσιμα παιχνίδια, σε μια περίοδο όπου κυνηγούσε και ατομικά ρεκόρ.
