Ο Παυλίδης παλεύει για να αποφύγει τη χειρότερη στιγμή της σεζόν
Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της φετινής χρονιάς, καθώς μετρά ήδη 334 λεπτά χωρίς γκολ και βρίσκεται μια «ανάσα» από το χειρότερο αρνητικό σερί του στη σεζόν
Ο Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα έχει συμπληρώσει τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς να σκοράρει — δύο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ένα κόντρα στην Άβες SAD — ενώ είχαν προηγηθεί ακόμη 74 λεπτά αγώνα μετά το γκολ που πέτυχε στις Αζόρες απέναντι στη Σάντα Κλάρα. Στόχος του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ζιλ Βισέντε στο Μπαρσέλος είναι η επιστροφή στα γκολ, όχι μόνο γιατί αυτός είναι ο ρόλος ενός φορ, αλλά και για να αποφύγει το χειρότερο διάστημα ανομβρίας της φετινής περιόδου.
Η προηγούμενη αρνητική του επίδοση καταγράφηκε τον Αύγουστο, όταν στον πάγκο βρισκόταν ακόμη ο Μπρούνο Λάζε. Τότε, ο Παυλίδης είχε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς να βρει δίχτυα (Φενέρμπαχτσε εκτός, Τοντέλα εντός, Φενέρμπαχτσε εντός και Αλβέρκα εκτός, όπου αγωνίστηκε ως αλλαγή), φτάνοντας συνολικά τα 354 λεπτά χωρίς γκολ. Αυτό σημαίνει πως, ακόμη κι αν σκοράρει απέναντι στη Ζιλ Βισέντε, εφόσον δεν το κάνει στα πρώτα 20 λεπτά, θα καταγράψει το μεγαλύτερο «άγονο» διάστημα της σεζόν 2025/26.
