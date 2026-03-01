Ο Παυλίδης παλεύει για να αποφύγει τη χειρότερη στιγμή της σεζόν

Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της φετινής χρονιάς, καθώς μετρά ήδη 334 λεπτά χωρίς γκολ και βρίσκεται μια «ανάσα» από το χειρότερο αρνητικό σερί του στη σεζόν