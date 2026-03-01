Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
H… καταραμένη βραδιά που θέλει να αφήσει πίσω του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Χαμένο πέναλτι, η Αλ-Νασρ πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανώς εκνευρισμένος για 70 λεπτά και τελικά αναγκαστική αποχώρηση λόγω τραυματισμού
Το παιχνίδι με την Αλ-Φέιχα σε μια βραδιά που ο Πορτογάλος σταρ δύσκολα θα θυμάται με ευχαρίστηση.
Το πλαίσιο ήταν ξεκάθαρο: η Αλ-Νασρ ήθελε να απαντήσει στη νίκη της Αλ-Αχλί επί της Αλ-Ριάντ και να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας. Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό, καθώς στο 8’ ο Μοχάμεντ Σιμακάν κέρδισε πέναλτι. Ο Ρονάλντο ανέλαβε την εκτέλεση, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι — ένα σπάνιο φαινόμενο για τον ίδιο και από εκεί ξεκίνησε το χαοτικό βράδυ για εκείνον.
Συγκεκριμένα, για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, το ματς εξελίχθηκε σε προσωπική δοκιμασία. Η Αλ-Νασρ, παρότι είχε 70% κατοχή και την ευκαιρία από τα 11 βήματα, βρέθηκε πίσω στο σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο μεταξύ, η ομάδα γλύτωσε και από ακόμα μια χειρότερη εξέλιξη, όταν ο Μπρόζοβιτς γλίτωσε την αποβολή μετά από εσκεμμένη κουτουλιά στον Σακάλα στο 24’. Ο Ρονάλντο, εμφανώς εκνευρισμένος, διαμαρτυρόταν συνεχώς για τις αποφάσεις και ύψωνε τα χέρια του σε ένδειξη απογοήτευσης!
