H… καταραμένη βραδιά που θέλει να αφήσει πίσω του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
SPORTS

Χαμένο πέναλτι, η Αλ-Νασρ πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανώς εκνευρισμένος για 70 λεπτά και τελικά αναγκαστική αποχώρηση λόγω τραυματισμού

Το παιχνίδι με την Αλ-Φέιχα σε μια βραδιά που ο Πορτογάλος σταρ δύσκολα θα θυμάται με ευχαρίστηση.

Το πλαίσιο ήταν ξεκάθαρο: η Αλ-Νασρ ήθελε να απαντήσει στη νίκη της Αλ-Αχλί επί της Αλ-Ριάντ και να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας. Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό, καθώς στο 8’ ο Μοχάμεντ Σιμακάν κέρδισε πέναλτι. Ο Ρονάλντο ανέλαβε την εκτέλεση, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι — ένα σπάνιο φαινόμενο για τον ίδιο και από εκεί ξεκίνησε το χαοτικό βράδυ για εκείνον.

Συγκεκριμένα, για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, το ματς εξελίχθηκε σε προσωπική δοκιμασία. Η Αλ-Νασρ, παρότι είχε 70% κατοχή και την ευκαιρία από τα 11 βήματα, βρέθηκε πίσω στο σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο μεταξύ, η ομάδα γλύτωσε και από ακόμα μια χειρότερη εξέλιξη, όταν ο Μπρόζοβιτς γλίτωσε την αποβολή μετά από εσκεμμένη κουτουλιά στον Σακάλα στο 24’. Ο Ρονάλντο, εμφανώς εκνευρισμένος, διαμαρτυρόταν συνεχώς για τις αποφάσεις και ύψωνε τα χέρια του σε ένδειξη απογοήτευσης!

