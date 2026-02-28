Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Σήμερα (28/02) αποφασίζεται το μέλλον του VAR: Ποιες ριζικές αλλαγές θα συζητήσει η IFAB
Ο κόσμος μεταβάλλεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο
Η τεχνολογική πρόοδος και η αυτοματοποίηση έχουν διεισδύσει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και ο αθλητισμός ακολουθεί αναπόφευκτα τον ίδιο δρόμο. Από όλους τους τομείς που δοκιμάζονται περισσότερο από αυτή τη μετάβαση, η διαιτησία μοιάζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών.
Το VAR χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια, ενώ πιο πρόσφατα προστέθηκε και το ημιαυτόματο οφσάιντ (SAOT). Σταδιακά, η τεχνολογία έπαψε να θεωρείται «εχθρός» του παιχνιδιού και άρχισε να επεκτείνεται και πέρα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Το πιο πρόσφατο εργαλείο είναι το Football Video Support (FVS), ένα σύστημα παρόμοιο με το VAR, που εφαρμόζεται στη Δεύτερη Ισπανική Κατηγορία και στην Πριμέρα RFEF και επιτρέπει στους προπονητές να ζητούν επανεξέταση μιας φάσης.
