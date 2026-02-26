Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
«Βόμβα»: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στην Ισπανία, ως… αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης!
«Βόμβα»: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στην Ισπανία, ως… αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης!
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να επεκτείνεται σε επχειρησιακό επίπεδο
Αυτή τη φορά, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, αγόρασε το 25% της Αλμερία, ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της LaLiga 2 και, μάλιστα, διεκδικεί την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος (βρίσκεται στην 3η θέση).
Η επένδυση, της οποίας οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν αποκαλυφθεί, εντάσσεται στην μητρική εταιρεία μέσω της οποίας ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και νυν της Αλ-Νασρ εδραιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία του στον επιχειρηματικό χώρο του αθλητισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Η επένδυση, της οποίας οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν αποκαλυφθεί, εντάσσεται στην μητρική εταιρεία μέσω της οποίας ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και νυν της Αλ-Νασρ εδραιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία του στον επιχειρηματικό χώρο του αθλητισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα