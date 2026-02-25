Τσιτσιπάς μετά τη νέα πτώση στην παγκόσμια κατάταξη: Θα είναι δύσκολοι οι επόμενοι μήνες
Τσιτσιπάς μετά τη νέα πτώση στην παγκόσμια κατάταξη: Θα είναι δύσκολοι οι επόμενοι μήνες
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χάνει 12 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια την Δευτέρα θα είναι εκτός top-40
Μια ακόμα δύσκολη περίοδο στην καριέρα του διανύει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Ούγκο Ουμπέρ στον 1ο γύρο του Dubai Open και επειδή το 2025 είχε κατακτήσει το τρόπαιο χάνει τους βαθμούς και θα κάνει... βουτιά 12 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη.
Μετά από αυτή την εξέλιξη την Δευτέρα θα βρεθεί στο Νο42 και θα είναι για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια εκτός top-40.
Μιλώντας στο «The National» πριν από το παιχνίδι με τον Γάλλο είχε... προφητεύσει τα δύσκολα που έρχονται: «Είναι ενδιαφέρον γιατί αυτά τα πράγματα καθορίζονται από αριθμούς και οι αριθμοί είναι το μόνο που σου δείχνει αν βρίσκεσαι εκεί ή όχι. Και μπορώ να σας αναφέρω πολλούς παίκτες που έχουν αποδώσει λιγότερα απ’ όσα μπορούν, ενώ παίζουν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι δείχνει η κατάταξή τους. Οπότε, στην ουσία, η κατάταξη είναι απλώς ένας αριθμός. Ναι, μετράει για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Έχει σημασία. Αλλά εγώ ξέρω μέσα μου τι μπορώ να κάνω, ξέρω ποιο είναι το πραγματικό μου τένις, όχι σε επίπεδο αριθμών, αλλά απόδοσης. Είναι άτυχο που, λόγω της κατάταξής μου, ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίζω τους καλύτερους από τους πρώτους γύρους. Αλλά μέχρι εκεί.
Το έχω σκεφτεί, το έχω επεξεργαστεί στο μυαλό μου. Το προνόμιο που έχει ένας παίκτης με υψηλή κατάταξη είναι ότι μπορεί να αποφεύγει τους κορυφαίους στους πρώτους γύρους. Εγώ, λοιπόν, πρέπει να δουλέψω πολύ για να βγω από αυτή την κατάσταση. Οι επόμενοι μήνες δεν θα είναι εύκολοι. Θα είναι δύσκολοι, γιατί ενδέχεται να αντιμετωπίζω τους καλύτερους από νωρίς και θα πρέπει να το διαχειριστώ και να βρίσκω λύσεις σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου».
