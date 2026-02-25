Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Άταμαν: Έτοιμος ο Λεσόρ, κάθε ματς στη Euroleague από δω και πέρα θα είναι σαν τελικός
Άταμαν: Έτοιμος ο Λεσόρ, κάθε ματς στη Euroleague από δω και πέρα θα είναι σαν τελικός
Ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στον βαθμό ετοιμότητας του Γάλλου σέντερ δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν αργεί η επιστροφή του, ενώ ζήτησε μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση από τους παίκτες του για τον αυριανό (26/2) αγώνα με την Παρί
Έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου, οι πράσινοι επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στη Euroleague υποδεχόμενοι την Παρί στο Telekom Center Athens (26/2, 21:45).
Ένα ματς όπου η νίκη είναι μονόδρομος με τον Παναθηναϊκό να έχει χάσει έδαφος στη μάχη των play off, ενώ ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με το τροφύλλι και ο Εργκίν Άταμαν άφησε αισιόδοξα μηνύματα για τον Ματίας Λεσόρ.
«Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά όπως ξέρετε έχει αποβληθεί για ένα παιχνίδι. Περιμένουμε την επανέναρξη μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Ελπίζω ότι θα αρχίσει να παίζει κανονικά παιχνίδια με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις» ανέφερε ο προπονητής των «πράσινων».
Από 'κει και πέρα, ο Άταμαν ανέφερε: «Η Παρί είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα σε σχέση με εκείνες που αντιμετωπίσαμε στο Κύπελλο Ελλάδας και στα προηγούμενα παιχνίδια της EuroLeague. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, που της αρέσει να επιτίθεται από τα πρώτα δευτερόλεπτα της κατοχής, αμέσως μετά την πρώτη πάσα. Οι Ρόμπινσον και Ιφί δίνουν σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα, όμως και άλλοι παίκτες μπορούν να συμβάλουν επιθετικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα στον αιφνιδιασμό και στο transition, ενώ στην επίθεση οφείλουμε να αποφύγουμε τα λάθη».
Και πρόσθεσε: «Η δυναμική μας άλλαξε από την αρχή του Κυπέλλου Ελλάδας, γιατί όλοι συνειδητοποίησαν ότι πλέον μπαίνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Πετύχαμε τον πρώτο στόχο μας, που ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου, και τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της EuroLeague. Ο επόμενος στόχος είναι να φτάσουμε στα playoffs, να διεκδικήσουμε την παρουσία μας στο Final Four, να προκριθούμε στον τελικό και να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο.
Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει όλοι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Στο Κύπελλο δώσαμε τρία παιχνίδια, όμως τώρα κάθε αγώνας στη EuroLeague είναι σαν τελικός, έχει την ίδια βαρύτητα. Μπορεί να βρεθείς στην πρώτη τετράδα, αλλά μπορεί και να μείνεις εκτός playoffs. Κάθε παιχνίδι είναι καθοριστικό για εμάς. Είμαι βέβαιος ότι όλα τα παιδιά έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».
Όσον αφορά την προσαρμογή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, είπε: «Είναι ένας πολύ έμπειρος και ποιοτικός παίκτης. Δεν είναι δύσκολο για εκείνον να καταλάβει το πλάνο και την τακτική. Φυσικά, για να δείξει το 100% των δυνατοτήτων του, χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Θα είναι έτοιμος μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων, νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι απόλυτα έτοιμος. Ειλικρινά, δεν του ζητήσαμε να κάνει κάτι ξεχωριστό μέχρι στιγμής αλλά στις επόμενες προπονήσεις θα δουλέψουμε πάνω σε κάποιες ειδικές καταστάσεις. Όμως αυτή τη στιγμή δεν θέλω να χαλάσω τη συγκέντρωση της ομάδας».
Τέλος ρωτήθηκε για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και τις προθέσεις των «πράσινων» όσον αφορά το ενδεχόμενο παραμονής του Τούρκου σέντερ ως το τέλος της σεζόν κι εκεί άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει ο Τούρκος σέντερ έως το τέλος της χρονιάς.
«Ο Ομέρ αυτή τη στιγμή έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Τουρκίας, οπότε αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η διοίκηση του κλαμπ θα πάρει την τελική απόφαση στα τέλη του μήνα. Ωστόσο, δεν είμαστε βέβαιοι για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω με σιγουριά, πιθανότατα θα παραμείνει μαζί μας έως το τέλος της σεζόν, ως μια λύση ασφαλείας, δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας σημαντικούς στόχους και οι μεταγραφές κλείνουν στις 28 Φεβρουαρίου.
Αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και προκύψει κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς επαρκείς επιλογές. Πρέπει, λοιπόν, να αξιολογήσουμε προσεκτικά την κατάστασή του. Δεν ξέρω αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως μείνει εδώ για ασφάλεια, θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 μέρες».
Ένα ματς όπου η νίκη είναι μονόδρομος με τον Παναθηναϊκό να έχει χάσει έδαφος στη μάχη των play off, ενώ ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με το τροφύλλι και ο Εργκίν Άταμαν άφησε αισιόδοξα μηνύματα για τον Ματίας Λεσόρ.
«Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά όπως ξέρετε έχει αποβληθεί για ένα παιχνίδι. Περιμένουμε την επανέναρξη μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Ελπίζω ότι θα αρχίσει να παίζει κανονικά παιχνίδια με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις» ανέφερε ο προπονητής των «πράσινων».
Από 'κει και πέρα, ο Άταμαν ανέφερε: «Η Παρί είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα σε σχέση με εκείνες που αντιμετωπίσαμε στο Κύπελλο Ελλάδας και στα προηγούμενα παιχνίδια της EuroLeague. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, που της αρέσει να επιτίθεται από τα πρώτα δευτερόλεπτα της κατοχής, αμέσως μετά την πρώτη πάσα. Οι Ρόμπινσον και Ιφί δίνουν σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα, όμως και άλλοι παίκτες μπορούν να συμβάλουν επιθετικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα στον αιφνιδιασμό και στο transition, ενώ στην επίθεση οφείλουμε να αποφύγουμε τα λάθη».
Και πρόσθεσε: «Η δυναμική μας άλλαξε από την αρχή του Κυπέλλου Ελλάδας, γιατί όλοι συνειδητοποίησαν ότι πλέον μπαίνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Πετύχαμε τον πρώτο στόχο μας, που ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου, και τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της EuroLeague. Ο επόμενος στόχος είναι να φτάσουμε στα playoffs, να διεκδικήσουμε την παρουσία μας στο Final Four, να προκριθούμε στον τελικό και να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο.
Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει όλοι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Στο Κύπελλο δώσαμε τρία παιχνίδια, όμως τώρα κάθε αγώνας στη EuroLeague είναι σαν τελικός, έχει την ίδια βαρύτητα. Μπορεί να βρεθείς στην πρώτη τετράδα, αλλά μπορεί και να μείνεις εκτός playoffs. Κάθε παιχνίδι είναι καθοριστικό για εμάς. Είμαι βέβαιος ότι όλα τα παιδιά έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».
Όσον αφορά την προσαρμογή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, είπε: «Είναι ένας πολύ έμπειρος και ποιοτικός παίκτης. Δεν είναι δύσκολο για εκείνον να καταλάβει το πλάνο και την τακτική. Φυσικά, για να δείξει το 100% των δυνατοτήτων του, χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Θα είναι έτοιμος μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων, νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι απόλυτα έτοιμος. Ειλικρινά, δεν του ζητήσαμε να κάνει κάτι ξεχωριστό μέχρι στιγμής αλλά στις επόμενες προπονήσεις θα δουλέψουμε πάνω σε κάποιες ειδικές καταστάσεις. Όμως αυτή τη στιγμή δεν θέλω να χαλάσω τη συγκέντρωση της ομάδας».
Τέλος ρωτήθηκε για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και τις προθέσεις των «πράσινων» όσον αφορά το ενδεχόμενο παραμονής του Τούρκου σέντερ ως το τέλος της σεζόν κι εκεί άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει ο Τούρκος σέντερ έως το τέλος της χρονιάς.
«Ο Ομέρ αυτή τη στιγμή έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Τουρκίας, οπότε αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η διοίκηση του κλαμπ θα πάρει την τελική απόφαση στα τέλη του μήνα. Ωστόσο, δεν είμαστε βέβαιοι για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω με σιγουριά, πιθανότατα θα παραμείνει μαζί μας έως το τέλος της σεζόν, ως μια λύση ασφαλείας, δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας σημαντικούς στόχους και οι μεταγραφές κλείνουν στις 28 Φεβρουαρίου.
Αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και προκύψει κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς επαρκείς επιλογές. Πρέπει, λοιπόν, να αξιολογήσουμε προσεκτικά την κατάστασή του. Δεν ξέρω αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως μείνει εδώ για ασφάλεια, θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 μέρες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα