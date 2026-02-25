Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Συναγερμός στη Ρεάλ με Εμπαπέ: Ψάχνονται στη «βασίλισσα» με τον τραυματισμό του Γάλλου σταρ
Σε κατάσταση… συναγερμού βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ
Ο Γάλλος επιθετικός θα χάσει τον αποψινό αγώνα με την Μπενφίκα, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό εδώ και τρεις μήνες και το κακό είναι, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ότι ενδέχεται να μείνει εκτός για περισσότερο χρονικό διάστημα απ’ όσο αρχικά αναμενόταν.
Οι «μερένχες» δίνουν απόψε ένα πολύ δύσκολο ματς με τους «Αετούς» της Λισαβόνας με… φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League.
