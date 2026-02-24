Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Ποιος επικρατεί στη «μάχη» των στατιστικών – Παυλίδης εναντίον Σουάρες… μέχρι τέλους
Ποιος επικρατεί στη «μάχη» των στατιστικών – Παυλίδης εναντίον Σουάρες… μέχρι τέλους
Πρόκειται για τους δύο κορυφαίους σκόρερ της Primeira Liga για τη σεζόν 2025/2026
Βαγγέλης Παυλίδης και Λουίς Σουάρες (ο πρώτος στη δεύτερη του χρονιά με την Μπενφίκα και ο δεύτερος στην «παρθενική» του με τη Σπόρτινγκ) είναι με… διαφορά από τους υπόλοιπους τα «πρώτα βιολιά» των ομάδων τους κι όπως αναφέρει η πορτογαλική Record. H μέχρι τώρα μεταξύ τους «άτυπη μάχη» στις διάφορες στατιστικές κατηγορίες βγάζει… νικητή… στα σημεία τον Κολομβιανό στράικερ των «Λιονταριών.
Ο Λουίς Σουάρες έχει ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες που έθεσαν πάνω του ο Ρουί Μπόρχες και το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, όταν αποφάσισαν το περασμένο καλοκαίρι να τον φέρουν στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» ως «διάδοχο» του Βίκτορ Γιόκερες, που μετακόμισε στο Λονδίνο και στην Άρσεναλ.
Ο 28χρονος Κολομβιανός διεθνής έχει ήδη σημειώσει συνολικά 27 γκολ σε 36 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το πορτογαλικό μέσο «αν περιοριστεί το δείγμα μόνο στις επιδόσεις του στο πρωτάθλημα, φαίνεται ότι ο στράικερ προσπαθεί να βρει λύσεις βασισμένες στον «νόμο της βόμβας» (βραζιλιάνικη έκφραση για τα δυνατά, ισχυρά σουτ).
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ο Λουίς Σουάρες έχει ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες που έθεσαν πάνω του ο Ρουί Μπόρχες και το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, όταν αποφάσισαν το περασμένο καλοκαίρι να τον φέρουν στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» ως «διάδοχο» του Βίκτορ Γιόκερες, που μετακόμισε στο Λονδίνο και στην Άρσεναλ.
Ο 28χρονος Κολομβιανός διεθνής έχει ήδη σημειώσει συνολικά 27 γκολ σε 36 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το πορτογαλικό μέσο «αν περιοριστεί το δείγμα μόνο στις επιδόσεις του στο πρωτάθλημα, φαίνεται ότι ο στράικερ προσπαθεί να βρει λύσεις βασισμένες στον «νόμο της βόμβας» (βραζιλιάνικη έκφραση για τα δυνατά, ισχυρά σουτ).
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα