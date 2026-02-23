Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Σκάνδαλο στο MLS με Μέσι: Σάλος με την προνομιακή μεταχείριση του Αργεντινού
Η απουσία αυστηρών κυρώσεων κατά του Λιονέλ Μέσι μετά την φερόμενη αντιπαράθεσή του με τους διαιτητές προκαλεί έντονη διαμάχη στο MLS, όπου πολλοί καταγγέλλουν προνομιακή μεταχείριση προς τον Αργεντινό σούπερ σταρ
Αντιμέτωπη με το μέγεθος της διαμάχης, η λίγκα του MLS άνοιξε επίσημη έρευνα την αμέσως επόμενη ημέρα από το περιστατικό. Η λίγκα εξήγησε ότι ενημερώθηκε από τη μετάδοση του βίντεο, το οποίο φαινόταν να δείχνει τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή να προσπαθεί να εισέλθει σε έναν χώρο αυστηρά απαγορευμένο για τους παίκτες.
Η υπόθεση παραπέμφθηκε αμέσως στην πειθαρχική επιτροπή, ενώ η Ένωση Επαγγελματιών Διαιτητών της χώρας πήρε συνεντεύξεις από τους διαιτητές που ήταν παρόντες. Στο μεταξύ, ο προπονητής του Μαϊάμι, Χαβιέ Μασεράνο, υποστήριξε ότι δεν παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο μετά τον αγώνα. Αυτή η προσεκτική δήλωση απλώς τροφοδότησε τη φημολογία για το τι πραγματικά συνέβη εκτός κάμερας.
