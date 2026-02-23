«Τρελαμένος» ο Μέσι – Πήγε να μπουκάρει στα αποδυτήρια των διαιτητών
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με τον Λιονέλ Μέσι να έχει «τρελαθεί» με τους διαιτητές στην ήττα από τη Λος Άντζελες, με τον Λουίς Σουάρες να τον τραβάει μακριά

Ο Αργεντίνος σταρ είχε πολλά νεύρα μετά το τέλος του ματς και ήθελε να κάνει «ντου» στα αποδυτήρια των διαιτητών καθώς δεν συμφωνούσε ορισμένες αποφάσεις τους. Την κατάσταση ηρέμησε παραδόξως ο Σουάρες τραβώντας τον μακριά.

Παρά τα όσα έγιναν, ο Μέσι δεν κινδυνεύει με κάποια ποινή με τον Κρις Ρίβετ της Οργάνωσης Επαγγελματικής Διαιτησίας να δηλώνει ότι: «Μίλησα με τους διαιτητές και μπορώ να επιβεβαιώσει ότι ο Μέσι δεν μπήκε στα αποδυτήριά τους».

