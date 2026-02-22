Λουτσέσκου: «Η ομάδα είναι ξεζουμισμένη…»
Λουτσέσκου: «Η ομάδα είναι ξεζουμισμένη…»
Ο Ρουμάνος τεχνικός μετά την ισοπαλία στην έδρα της ΑΕΛ στάθηκε στην επιβάρυνση που έχουν δεχθεί οι ποδοσφαιριστές του το τελευταίο διάστημα
Ο ΠΑΟΚ έμεινε μακριά από τη νίκη για τρίτο συνεχόμενο ματς, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανίστηκε προβληματισμένος, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, καθώς όπως τόνισε «έχει ξεζουμιστεί το μυαλό των παικτών».
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ρουμάνος τεχνικός:
«Το πρόγραμμα που έχουμε δε μας επιτρέπει να είμαστε φρέσκοι. Η ομάδα παρουσιάζεται ξεζουμισμένη. Παίζουμε κάθε τρεις μέρες, έχει ξεζουμιστεί το μυαλό των παικτών. Είναι δύσκολο να μείνουμε φρέσκοι, δεν κάνουμε προπονήσεις, κάνουμε αποθεραπεία για τον επόμενο αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε με αυτήν την κατάσταση και να τη διαχειριστούμε. Ακόμα και σήμερα, δεν είχαμε καθαρό μυαλό σε σημεία, να κάνουμε κάποια πράγματα. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, συζητήσαμε στο δεύτερο ότι πρέπει να τους κρατήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται από την εστία μας, γιατί η Λάρισα ήταν πιο φρέσκια. Το γκολ ήρθε από μία στατική φάση από μακριά, που δε βγάλαμε τη μπάλα όπως έπρεπε. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, γνωρίζουμε τι έχουμε μπροστά μας» κατέληξε ο Λουτσέσκου.
