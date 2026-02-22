Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ
ΠΑΟΚ Super League 1 ΑΕΛ

Η ΑΕΛ πήρε βαθμό (1-1) από τον ΠΑΟΚ στην έδρα της

Γκέλα για τον ΠΑΟΚ στη Λάρισα, έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ και άφησε δύο πολύτιμούς βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Stoiximan Super League. 

Ο ΠΑΟΚ που έχει αγώνα λιγότερο έφτασε στους 47β και είναι 3ος.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (22η)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 1-2
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2 
Πανσερραϊκός - Βόλος 2-1
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-1
Άρης - Κηφισιά 1-1 (Σε εξέιλιξη)
ΑΕΚ - Λεβαδειακός 1-0 (Σε εξέλιξη)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 50
2. ΑΕΚ 49
3. ΠΑΟΚ 47
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 36
6. Άρης 27
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 25
9. Ατρόμητος 24
10. Παναιτωλικός 21
11. Κηφισιά 20
12. ΑΕΛ 20
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12
*ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λεβαδειακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά, Άρης έχουν αγώνα λιγότερο.

