Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ
Η ΑΕΛ πήρε βαθμό (1-1) από τον ΠΑΟΚ στην έδρα της
Γκέλα για τον ΠΑΟΚ στη Λάρισα, έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ και άφησε δύο πολύτιμούς βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.
Ο ΠΑΟΚ που έχει αγώνα λιγότερο έφτασε στους 47β και είναι 3ος.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (22η)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 1-2
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2
Πανσερραϊκός - Βόλος 2-1
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-1
Άρης - Κηφισιά 1-1 (Σε εξέιλιξη)
ΑΕΚ - Λεβαδειακός 1-0 (Σε εξέλιξη)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 50
2. ΑΕΚ 49
3. ΠΑΟΚ 47
