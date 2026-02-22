Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Ακάθεκτη στην κορυφή η ΑΕΚ (4-0 τον Λεβαδειακό), στο -2 ο Ολυμπιακός και στο -5 ο ΠΑΟΚ που έμεινε στο 1-1 στη Λάρισα - Πλησίασε στην τετράδα ο ΠΑΟ, δείτε τα γκολ
Επίδειξη δύναμης από την ΑΕΚ, «γκέλα» για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ και σπουδαίο διπλό για τον Παναθηναϊκό (0-2) στο Ηράκλειο, σε μία 22η «στροφή» που δεν άλλαξε τις θέσεις, αλλά διαφοροποίησε τις βαθμολογικές αποστάσεις
Μπορεί η σειρά των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα να μην άλλαξε μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ωστόσο τα αποτελέσματα έφεραν διαφοροποιήσεις στις βαθμολογικές αποστάσεις, δίνοντας νέο ενδιαφέρον σε όλες τις «μάχες» του πρωταθλήματος.
Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική απέναντι στον 4ο της βαθμολογίας Λεβαδειακό, φιλοδωρώντας τον με τέσσερα γκολ (4-0) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με αυτή την νίκη, η ομάδα του Νίκολιτς επέστρεψε στην 1η θέση με 52 βαθμούς, αφήνοντας στην 2η και στο -2 τον Ολυμπιακό που το Σάββατο έκανε το καθήκον του απέναντι στο Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (2-0).
Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην AEL FC Arena. Σε ένα ματς-θρίλερ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» προηγήθηκε, αλλά η ψυχωμένη ΑΕΛ ισοφάρισε (1-1) και μάλιστα άγγιξε την ανατροπή στο φινάλε, με τον ΠΑΟΚ να μένει στο -5 από την κορυφή (έχοντας όμως ένα ματς λιγότερο).
Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την ήττα του Λεβαδειακού. Οι «πράσινοι» πέρασαν με επαγγελματικό «διπλό» (0-2) από το άδειο -λόγω τιμωρίας- Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ, με τους Τεττέη και Καλάμπρια να υπογράφουν τη νίκη που τους φέρνει μια ανάσα από την προνομιούχο 4η θέση.
Στη μάχη για τις θέσεις 5-8, ο Ατρόμητος πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ Άρης και Κηφισιά κόλλησαν στο 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης», σε ένα ματς που οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 89' για να κλέψουν τη νίκη.
Στη μάχη της επιβίωσης, το ματς της αγωνιστικής έγινε στις Σέρρες. Σε έναν πραγματικό τελικό παραμονής, ο Πανσερραϊκός λύγισε με 2-1 τον Βόλο, βρίσκοντας νίκη μετά από τέσσερις αγωνιστικές και βυθίζοντας τους Θεσσαλούς σε μεγαλύτερο προβληματισμό (έκτη ήττα στα επτά τελευταία ματς).
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0
Πραγματοποιώντας, ίσως, την καλύτερη φετινή της εμφάνιση, η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον Λεβαδειακό στην – κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας - Allwyn Arena, επιστρέφοντας στο +2 από τον Ολυμπιακό.
Η Ένωση ήταν καταιγιστική στις αρχές των δύο ημιχρόνων, φτάνοντας εν τέλει στη νίκη με τα γκολ των Άρολντ Μουκουντί (5’), Λούκα Γιόβιτς (49’), Πέτρου Μάνταλου (59’) και Ραζβάν Μάριν (68’). Οι Βοιωτοί φάνηκαν μόνο για ένα δεκάλεπτο, στα μισά του πρώτου μέρους, όταν είχαν κι οριακά ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ, αλλά δεν δικαιολόγησαν σε καμία στιγμή τη θέση τους.
Άρης - Κηφισιά 1-1
Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα από το 40’ και μετά, Άρης και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο Μπεντζαμίν Γκαρέ (41’) με τρομερό γκολ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά απάντησε άμεσα ο Αποστόλης Χριστόπουλος (44’). Οι δύο ομάδες αναζήτησαν το δεύτερο γκολ σε όλο το δεύτερο μέρος, το οποίο είχε υπόδειξη για πέναλτι, καταλογισμό γκολ, διαμαρτυρίες για νέο πέναλτι –όλα όμως «διαγράφησαν» έπειτα από παρέμβαση του VAR, με το 1-1 να αφήνει, μάλλον, πικρή γεύση ιδιαίτερα στον Αρη που στο 89ο λεπτό άγγιξε το τρίποντο της λύτρωσης, αλλά η δυνατή κεφαλιά του Αλφαρέλε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1
Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο AEL FC Arena, στο οποίο κάθε ομάδα είχε από ένα ημίχρονο, ΑΕΛ και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1.
Ο Δημήτρης Χατσίδης άνοιξε το σκορ για τους «ασπρόμαυρους» στο 14’, αλλά οι «βυσσινί» ανέβηκαν στο β' ημίχρονο και έφτασαν στην ισοφάριση με τον Άνχελο Σαγκάλ (62’). Στο φινάλε, μάλιστα, σε δυο περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν πάρει και το «τρίποντο». Με τη συμπλήρωση 90’ αγώνα η ΑΕΛ απώλεσε τεράστια ευκαιρία για την ανατροπή, όταν σε άστοχη έξοδο του Τσιφτσή ο Κακουτά πλάσαρε άουτ σε κενή εστία.
Στις καθυστερήσεις, ο Μούργος έπιασε το δυνατό σουτ η μπάλα βρήκε στον Κένι και κατέληξε στα δίχτυα. Ωστόσο, ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει τη φάση με συνέπεια να ακυρώσει το γκολ για χέρι του παίκτη της ΑΕΛ.
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2
Με πειστική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός πέρασε από το κεκλεισμένων των θυρών Παγκρήτιο με νίκη 2-0 επί του ΟΦΗ και πλησίασε ξανά την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και τα play off.
Πρωταγωνιστής, όπως και στο ματς με την Πλζεν, ήταν ο Ανδρέας Τεττέη. Ο φορ των πρασίνων ήταν εκείνος που με υπέροχη λόμπα νίκησε τον Χριστογεώργο και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του μόλις στο 6ο λεπτό. Το τελικό 0-2 διαμόρφωσε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Καλάμπρια στο 90’+8’, σφραγίζοντας το μεγάλο διπλό για τους «πράσινους», που έδειξαν καλή εικόνα μετά από καιρό.
Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1
Σημαντικό «τρίποντο» στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, κατέκτησε ο Πανσερραϊκός. Τα «λιοντάρια των Σερρών» επικράτησαν με 2-1 του Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα προηγήθηκε με τον Αντριάν Ριέρα (19’) και, παρά την ισοφάριση από το γκολ του Τζόκα στο 30’, έφτασε στη νίκη με τον Σαμίρ Μπεν Σαλάμ (55’). Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες –στις οποίες πήρε μόλις ένα βαθμό– αφήνοντας τον Βόλο με τον προβληματισμό για την έκτη ήττα στις επτά τελευταίες αγωνιστικές.
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0
Ο Ολυμπιακός έψαχνε γκολ και νίκη αφού δεν τα είχε καταφέρει στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και με τον Λεβαδειακό.
Οι πρωταθλητές κυριάρχησαν κόντρα στον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη κέρδισαν 2-0 και θα μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα γκολ.
Το σκορ άνοιξε στο 37' ο Πιρόλα. Ο Ιταλός που έπαιζε με μπαταρισμένο κεφάλι σκόραρε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο.
Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι με τον Ταρέμι στο 49' και τον Αντρέ Λουίζ να χάνει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη στο 2ο ημίχρονο. Τελικά οι γηπεδούχοι κλείδωσαν τη νίκη στο 89' με ωραίο διαγώνιο σουτ του Γιαζίτζι.
Asteras AKTOR - Ατρόμητος 1-2
Σημαντική νίκη για τον Ατρόμητο στην προσπάθειά του να είναι στα playoffs για τις θέσεις 5-8 που δίνουν εισιτήριο για την Ευρώπη.
Οι Περιστεριώτες είχαν σε σπουδαία ημέρα τον Γιουμπιτάνα και προηγήθηκαν 0-2 στο 41'.
Ο τελευταίος ανέλαβε την εκτέλεσή του, με τον Μανσούρ να κάνει με κεφαλιά το 0-1. Στο 41' ο Βέλγος χρίστηκε και σκόρερ μετά από ωραίο σόλο και σουτ.
Ο Αστέρας Τρίπολης μπήκε καλύτερα στο 2ο μέρος. Ο Μπαρτόλο με απίθανο σουτ εκτός περιοχής μείωσε σε 2-1 στο 79'. Στις καθυστερήσεις ο Χουτεσιώτης απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Καλτσά και κράτησε τη νίκη για τον Ατρόμητο.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (22η)
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2
Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1
ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1
Αρης – Κηφισιά 1-1
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0
Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)
1. AEK 52
2. Ολυμπιακός 50
3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)
4. Λεβαδειακός 39
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)
6. Άρης 28
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 25 (21 αγ.)
--------------------------------------
9. Ατρόμητος 24
10. Παναιτωλικός 21
11. Κηφισιά 21 (21 αγ.)
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H επόμενη αγωνιστική (23η)
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)
Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)
Κηφισιά – Λεβαδειακός (8μμ)
Κυριακή 1 Μαρτίου
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (4μμ)
Βόλος – ΑΕΚ (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)
