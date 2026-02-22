Ακάθεκτη στην κορυφή η ΑΕΚ (4-0 τον Λεβαδειακό), στο -2 ο Ολυμπιακός και στο -5 ο ΠΑΟΚ που έμεινε στο 1-1 στη Λάρισα - Πλησίασε στην τετράδα ο ΠΑΟ, δείτε τα γκολ





Ο τελευταίος ανέλαβε την εκτέλεσή του, με τον Μανσούρ να κάνει με κεφαλιά το 0-1. Στο 41' ο Βέλγος χρίστηκε και σκόρερ μετά από ωραίο σόλο και σουτ.



Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)

1. AEK 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)

6. Άρης 28

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 (21 αγ.)

--------------------------------------

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 21 (21 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ



H επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (8μμ)

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (4μμ)

Βόλος – ΑΕΚ (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)







Ο Μπεντζαμίν Γκαρέ (41’) με τρομερό γκολ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά απάντησε άμεσα ο Αποστόλης Χριστόπουλος (44’). Οι δύο ομάδες αναζήτησαν το δεύτερο γκολ σε όλο το δεύτερο μέρος, το οποίο είχε υπόδειξη για πέναλτι, καταλογισμό γκολ, διαμαρτυρίες για νέο πέναλτι –όλα όμως «διαγράφησαν» έπειτα από παρέμβαση του VAR, με το 1-1 να αφήνει, μάλλον, πικρή γεύση ιδιαίτερα στον Αρη που στο 89ο λεπτό άγγιξε το τρίποντο της λύτρωσης, αλλά η δυνατή κεφαλιά του Αλφαρέλε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο AEL FC Arena, στο οποίο κάθε ομάδα είχε από ένα ημίχρονο, ΑΕΛ και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1.Ο Δημήτρης Χατσίδης άνοιξε το σκορ για τους «ασπρόμαυρους» στο 14’, αλλά οι «βυσσινί» ανέβηκαν στο β' ημίχρονο και έφτασαν στην ισοφάριση με τον Άνχελο Σαγκάλ (62’). Στο φινάλε, μάλιστα, σε δυο περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν πάρει και το «τρίποντο». Με τη συμπλήρωση 90’ αγώνα η ΑΕΛ απώλεσε τεράστια ευκαιρία για την ανατροπή, όταν σε άστοχη έξοδο του Τσιφτσή ο Κακουτά πλάσαρε άουτ σε κενή εστία.Στις καθυστερήσεις, ο Μούργος έπιασε το δυνατό σουτ η μπάλα βρήκε στον Κένι και κατέληξε στα δίχτυα. Ωστόσο, ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει τη φάση με συνέπεια να ακυρώσει το γκολ για χέρι του παίκτη της ΑΕΛ.Με πειστική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός πέρασε από το κεκλεισμένων των θυρών Παγκρήτιο με νίκη 2-0 επί του ΟΦΗ και πλησίασε ξανά την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και τα play off.Πρωταγωνιστής, όπως και στο ματς με την Πλζεν, ήταν ο Ανδρέας Τεττέη. Ο φορ των πρασίνων ήταν εκείνος που με υπέροχη λόμπα νίκησε τον Χριστογεώργο και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του μόλις στο 6ο λεπτό. Το τελικό 0-2 διαμόρφωσε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Καλάμπρια στο 90’+8’, σφραγίζοντας το μεγάλο διπλό για τους «πράσινους», που έδειξαν καλή εικόνα μετά από καιρό.Σημαντικό «τρίποντο» στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, κατέκτησε ο Πανσερραϊκός. Τα «λιοντάρια των Σερρών» επικράτησαν με 2-1 του Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα προηγήθηκε με τον Αντριάν Ριέρα (19’) και, παρά την ισοφάριση από το γκολ του Τζόκα στο 30’, έφτασε στη νίκη με τον Σαμίρ Μπεν Σαλάμ (55’). Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες –στις οποίες πήρε μόλις ένα βαθμό– αφήνοντας τον Βόλο με τον προβληματισμό για την έκτη ήττα στις επτά τελευταίες αγωνιστικές.Ο Ολυμπιακός έψαχνε γκολ και νίκη αφού δεν τα είχε καταφέρει στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και με τον Λεβαδειακό.Οι πρωταθλητές κυριάρχησαν κόντρα στον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη κέρδισαν 2-0 και θα μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα γκολ.Το σκορ άνοιξε στο 37' ο Πιρόλα. Ο Ιταλός που έπαιζε με μπαταρισμένο κεφάλι σκόραρε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο.Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι με τον Ταρέμι στο 49' και τον Αντρέ Λουίζ να χάνει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη στο 2ο ημίχρονο. Τελικά οι γηπεδούχοι κλείδωσαν τη νίκη στο 89' με ωραίο διαγώνιο σουτ του Γιαζίτζι.Σημαντική νίκη για τον Ατρόμητο στην προσπάθειά του να είναι στα playoffs για τις θέσεις 5-8 που δίνουν εισιτήριο για την Ευρώπη.Οι Περιστεριώτες είχαν σε σπουδαία ημέρα τον Γιουμπιτάνα και προηγήθηκαν 0-2 στο 41'.Ο Αστέρας Τρίπολης μπήκε καλύτερα στο 2ο μέρος. Ο Μπαρτόλο με απίθανο σουτ εκτός περιοχής μείωσε σε 2-1 στο 79'. Στις καθυστερήσεις ο Χουτεσιώτης απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Καλτσά και κράτησε τη νίκη για τον Ατρόμητο.Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1Αρης – Κηφισιά 1-1ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0