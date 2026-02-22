Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Η Μπαρτσελόνα βλέπει Κέιν για αντί-Λεβαντόφσκι: Η απάντηση του Άγγλου
Ο Χάρι Κέιν δεν σταματά να σκοράρει με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, κάτι που τον κάνει πάντα ένα ελκυστικό πρότζεκτ για κάθε ομάδα
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μπαρτσελόνα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτηση του Άγγλου από την Μπάγερν Μονάχου, αν ο Βιλαχοάνα επικρατήσει στις επικείμενες προεδρικές εκλογές του συλλόγου.
Ο Άγγλος επιθετικός πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν στη Bundesliga, έχοντας ήδη πετύχει 28 γκολ, ενώ έχει δώσει και 5 ασίστ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν υπάρξει επαφές με το περιβάλλον του 32χρονου φορ, με τους Καταλανούς να θέλουν να προσθέσουν ακόμη περισσότερη ποιότητα στην επιθετική τους γραμμή.
Η περίπτωση Κέιν δεν είναι απλή, ούτε αγωνιστικά ούτε οικονομικά, με τη Μπαρτσελόνα να είναι αναγκασμένη να δώσει ένα μεγάλο ποσό, καθώς η αξία του Άγγλου να είναι στα 65 εκατ. ευρώ.
Η απάντηση του Άγγλου στις φήμες:
«Δεν έχω ακούσει τίποτα σχετικά με το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για εμένα.
Ο αδερφός μου και ο πατέρας μου διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα και δεν μου έχουν πει κάτι.
Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ στην Μπάγερν, συγκεντρωμένος σε αυτή τη σεζόν και στην καριέρα μου εδώ.»
