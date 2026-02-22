Η Μπαρτσελόνα βλέπει Κέιν για αντί-Λεβαντόφσκι: Η απάντηση του Άγγλου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μπαρτσελόνα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτηση του Άγγλου από την Μπάγερν Μονάχου, αν ο Βιλαχοάνα επικρατήσει στις επικείμενες προεδρικές εκλογές του συλλόγου.Ο Άγγλος επιθετικός πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν στη Bundesliga, έχοντας ήδη πετύχει 28 γκολ, ενώ έχει δώσει και 5 ασίστ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν υπάρξει επαφές με το περιβάλλον του 32χρονου φορ, με τους Καταλανούς να θέλουν να προσθέσουν ακόμη περισσότερη ποιότητα στην επιθετική τους γραμμή.Η περίπτωση Κέιν δεν είναι απλή, ούτε αγωνιστικά ούτε οικονομικά, με τη Μπαρτσελόνα να είναι αναγκασμένη να δώσει ένα μεγάλο ποσό, καθώς η αξία του Άγγλου να είναι στα 65 εκατ. ευρώ.Η απάντηση του Άγγλου στις φήμες:«Δεν έχω ακούσει τίποτα σχετικά με το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για εμένα.Ο αδερφός μου και ο πατέρας μου διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα και δεν μου έχουν πει κάτι.Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ στην Μπάγερν, συγκεντρωμένος σε αυτή τη σεζόν και στην καριέρα μου εδώ.»